AVISO: Arbeitsbesuch des finnischen EU-Ministers Joakim Strand bei Europaministerin Claudia Plakolm
Medientermin am 6. November 2025, 14.00 Uhr
Am Donnerstag, den 6. November 2025, empfängt Europaministerin Claudia Plakolm den Minister für Europäische Angelegenheiten der Republik Finnland Joakim Strand zu einem Arbeitsbesuch im Bundeskanzleramt. Vor dem Arbeitsgespräch finden Doorsteps statt.
Termin für Medien:
14.00 Uhr
DOORSTEPS
Sprache: Englisch
Ort: Leopold-Figl-Saal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 13.30 Uhr)
