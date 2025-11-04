AVISO: Arbeitsbesuch des finnischen EU-Ministers Joakim Strand bei Europaministerin Claudia Plakolm

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 6. November 2025, empfängt Europaministerin Claudia Plakolm den Minister für Europäische Angelegenheiten der Republik Finnland Joakim Strand zu einem Arbeitsbesuch im Bundeskanzleramt. Vor dem Arbeitsgespräch finden Doorsteps statt.



Termin für Medien:



14.00 Uhr

DOORSTEPS

Sprache: Englisch



Ort: Leopold-Figl-Saal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 13.30 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.





HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG UND MEDIENTEILNAHME



Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).