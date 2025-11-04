REMINDER: Medien-Statement zum Start der KV-Verhandlungen im Handel, 06.11.2025, 11:00 Uhr, WKÖ

Wien (OTS) -

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

am Donnerstag, den 6. November, starten die KV-Verhandlungen für die rund 450.000 Angestellten und Lehrlinge im österreichischen Handel. Im Vorfeld der ersten Gesprächsrunde stehen Ihnen die Chefverhandler:innen für ein Statement zur Verfügung.

EINLADUNG ZUM MEDIEN-STATEMENT

Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Oktogon, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Zeit: 6. November 2025, 11:00 Uhr

Ihre Gesprächspartner:

Dr. Rainer TREFELIK, Obmann der Bundesparte Handel in der WKÖ

Mario FERRARI, Bundesgeschäftsführer der GPA

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung bis 5. November unter: dmc_pr@wko.at