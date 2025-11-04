  • 04.11.2025, 09:45:32
Noch 7 Tage: Tierische Held:innen gesucht – Tierschutz Austria ruft Feuerwehren auf, ihre spektakulärsten Tierrettungen einzusenden

Wien/Vösendorf (OTS) - 

Nur noch sieben Tage lang können Österreichs Feuerwehren und Polizeiinspektionen ihre spektakulärsten Einsätze für Tiere in Not einreichen. Die bewegendsten Geschichten werden gesammelt, veröffentlicht und am 2. Dezember 2025 bei einer feierlichen Gala im Tierschutzhaus Vösendorf ausgezeichnet.

„Viele Menschen wissen gar nicht, wie oft Feuerwehrleute in ganz Österreich auch Tiere retten – und welche Kreativität, Ausdauer und Nervenstärke diese Einsätze erfordern“, erklärt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria.

Ob ein Hund im reißenden Fluss, eine Schlange im Klo oder eine Katze im Tesla: Immer wieder beweisen Österreichs Einsatzkräfte, dass sie nicht nur Menschen retten, sondern auch für Tiere wahre Lebensretter:innen sind. Ziel der Aktion ist es, diesen oft spektakulären, mutigen und herzerwärmenden Einsätzen mehr Sichtbarkeit zu geben, Dankbarkeit auszudrücken und das Bewusstsein für die Bedeutung von Tierrettungen in unserer Gesellschaft zu stärken.

Besonderer Dank:

Die 50. einreichende Feuerwehr oder Polizeiinspektion erhält als Anerkennung eine exklusive kostenlose Führung im Tierschutzhaus Vösendorf – für eine Delegation von bis zu 20 Personen (Dauer: 60–90 Minuten, Termine zwischen 3. Dezember 2025 und 31. März 2026).

Erstmals wird heuer außerdem die mutigste Feuerwehrfrau Österreichs ausgezeichnet. Mit dieser Ehrung möchte Tierschutz Austria das Engagement und den Mut der vielen Frauen in der Feuerwehr sichtbar machen, die tagtäglich mit Herz und Tatkraft Leben retten – auch das von Tieren.

So können Feuerwehren mitmachen:

Senden Sie eine kurze Einsatzbeschreibung, gerne mit Foto, per E-Mail an: ehrung@tierschutz-austria.at

Einsendeschluss: 11. November 2025, 0:00 Uhr
Gala & Ehrung: 2. Dezember 2025, 17:00 Uhr, Tierschutzhaus Vösendorf

Tierschutz Austria bedankt sich schon jetzt bei allen Polizist:innen, Feuerwehrfrauen und -männern für ihren unermüdlichen Einsatz – für Mensch und Tier.

Rückfragen & Kontakt

Tierschutz Austria
Mag. Martin Aschauer
Telefon: 069916604075
E-Mail: martin.aschauer@tierschutz-austria.at
Website: https://www.tierschutz-austria.at/

