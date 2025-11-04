  • 04.11.2025, 09:38:03
FCG-ÖAAB-AK: Nein der Angestellten ernst nehmen

Umfrageergebnis ist unser Auftrag

Wien (OTS) - 

Der FCG-ÖAAB Fraktion in der Arbeiterkammer Wien ist der arbeitsfreie Sonntag ein riesiges Anliegen. Und die aktuelle Umfrage der Gewerkschaft GPA gibt ihr Recht. Eine überwältigende Mehrheit von 97,1 Prozent der Handelsangestellten lehnt das Arbeiten am Sonntag ab. „Der Sonntag wird in Österreich als Tag für Familie und Freizeit gesehen. Über alle Altersgruppen hinweg lehnen 75 Prozent der Österreicher:innen eine Sonntagsöffnung im Handel ab. Daran ändert auch der Songcontest kommendes Jahr nichts“, sieht sich Fritz Pöltl, Fraktionsführer der FCG-ÖAAB Fraktion in der AK bestätigt. Er bringt mit seiner Fraktion im Zuge der heutigen AK-Vollversammlung eine Resolution ein und fordert die Bundesregierung auf, eine Sonntagsöffnung im Rahmen des Eurovision Songcontests 2026 dringendst zu unterbinden.

Menschen nicht dem Konsum opfern

In der Resolution verweist Pöltl auf die Vorteile der Sonntagsruhe. „Die Zeiten werden immer herausfordernder und stressiger. Umso wichtiger sind daher eine planbare Erholungszeit sowie eine Wochenendruhe“, so Pöltl. Für die Gesundheit der Menschen, für die Familien und für die Freizeitgestaltung. Der freie Sonntag wirkt sich darüber hinaus positiv auf die Umwelt, in Form von Energiekostenersparnissen und Verkehrsberuhigung aus. Argumente genug, um gegen die Sonntagsöffnung oder eine stetige Aushöhlung der Sonntagsruhe vorzugehen. „Für uns stehen die Menschen im Mittelpunkt. Daher wird es mit uns keine Aufweichung der Sonntagsruhe geben“, bekräftigt Pöltl abschließend.

Rückfragen & Kontakt

FCG-ÖAAB-AK Fraktion Wien
Fritz Pöltl
Telefon: 01-53444 79481
E-Mail: friedrich.poeltl@vida.at
Website: https://www.besserewienerarbeit.at/

