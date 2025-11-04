DOMESTICATED – Internationale Gruppenausstellung ab 8. November in THE HALL

Wien (OTS) -

Die Ausstellung DOMESTICATED nimmt die komplexe und sich stetig wandelnde Beziehung zwischen Mensch und Pferd zum Ausgangspunkt.

Seit Jahrtausenden nehmen Pferde eine zentrale Rolle in der menschlichen Vorstellungskraft und im künstlerischen Ausdruck ein. In der antiken Kunst erscheinen sie als Begleiter von Gottheiten, Träger von Kriegern und Verkörperungen von Freiheit, Schönheit und Geschwindigkeit. Gleichzeitig sind Pferde tief in die Politik der Machtausübung verstrickt. Weltweit setzen Polizeikräfte berittene Einheiten ein, um Demonstrationen und öffentliche Versammlungen zu kontrollieren. Die physische Höhe und die imposante Präsenz eines Pferdes verwandeln den Polizisten in eine überragende Autoritätsfigur. Doch diese Bilder werfen auch eine tiefere Frage auf: Sehen Betrachter:innen wirklich das, was sie zu sehen glauben? Was, wenn alles, woran wir glauben, eine Fata Morgana, ein Trompe-l’OEil, eine Sinnestäuschung ist - ein Trugbild der Bedeutung, das zugleich enthüllt und verschleiert?

Die Ausstellung fordert uns auf, erneut hinzusehen, zu erkennen, wie leicht auch das Sehen selbst gezähmt, trainiert und gelenkt werden kann, ganz so wie das Pferd.

Künstler:innen: Josefin Arnell, Natalia del Mar Kašik, Charlotte Gash, Eric Gyamfi, Brilant Milazimi.

Kuratiert von Salvatore Viviano

Die Ausstellung zeigt aktuelle Artists-in-Residence sowie in Österreich lebende Künstler:innen.

Eröffnung: 08.11. 2025, 18 - 21 Uhr

Ausstellungsdauer: 08.11. - 13.12.2025, Do - Sa 16 - 19h und auf Anfrage: welcome@partresidency.at

Kurator:innenführungen: 04.12.2025, 17 Uhr / 13.12.2025, 17 Uhr

PART ist ein Programm des Österreichischen Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport.