Einladung zum Ski-Winter-Auftakt in Wien

Pressegespräch und Eröffnung des Skisimulators mit Hermann Maier beim Wiener Eislauf-Verein

Wien (OTS) - 

Die Weltcuporte Flachau und Zauchensee sowie das Skigebiet Snow Space Salzburg laden gemeinsam zum Auftakt in den Skiwinter ein. Mit rund 210 Pistenkilometern und 70 modernen Seilbahnen zählen sie zu den führenden Wintersportregionen Österreichs.

Sie stehen für sportliche Spitzenleistungen, abwechslungsreiche Skierlebnisse und ein gemeinsames Ziel: den alpinen Wintersport mit Qualität, Innovation und einer klaren Strategie in die Zukunft zu führen.

Wir laden Sie herzlich ein zum Saisonauftakt mit Pressegespräch und Eröffnung des Skisimulators – mit prominenten Stimmen aus Tourismus, Sport und Medien:

  • Dienstag, 11. November 2025
  • Wiener Eislauf-Verein am Heumarkt, Lothringerstraße 22, 1030 Wien
  • 10:00 Uhr Presse-Hintergrundgespräch
  • 11:00 Uhr Eröffnung des Skisimulators mit Fototermin

Ihre Gesprächspartner:innen:

  • Wolfgang Hettegger, Vorstand Snow Space Salzburg Bergbahnen AG
  • Christina König, Vorständin Snow Space Salzburg Bergbahnen AG
  • Veronika Scheffer, Geschäftsführerin Zauchensee Liftgesellschaft
  • Thomas Weitgasser, Vorstand Tourismusverband Flachau & Hüttenwirt

Mit dabei:

  • Hermann Maier, Skilegende
  • Michaela Kirchgasser, ehemalige Weltcup-Siegerin und Moderatorin
  • Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin Österreich Werbung
  • Anna Strigl, Autorin/Influencerin & Starterin Hermann Maier Star Challenge 2026
  • Nico Langmann, Rollstuhltennisspieler & Starter Hermann Maier Star Challenge 2026

Der Winterauftakt findet bewusst in Wien statt – im größten urbanen Herkunftsmarkt. Die Protagonisten stellen dort die zentrale Frage: „Wie geht’s weiter mit dem Winter?“.

Themen u.a.

  • Nachhaltigkeit als strategische Säule
  • Digitalisierung für smarte und faire Gästeerlebnisse
  • Events als Wirtschaftsmotor – von den AUDI FIS SKI Weltcup Damenrennen in Zauchensee und Flachau, der Hermann Maier Star Challenge und dem neuen
    Winteropening mit Andreas Gabalier in Flachau

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Ihre Anmeldung: Silva Leschner, s.leschner@raffeiner-reputation.com

Rückfragen & Kontakt

RAFFEINER REPUTATION
Silva Leschner
Telefon: +436643456337
E-Mail: s.leschner@raffeiner-reputation.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | RRP

