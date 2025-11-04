Einladung zum Ski-Winter-Auftakt in Wien

Wien (OTS) -

Die Weltcuporte Flachau und Zauchensee sowie das Skigebiet Snow Space Salzburg laden gemeinsam zum Auftakt in den Skiwinter ein. Mit rund 210 Pistenkilometern und 70 modernen Seilbahnen zählen sie zu den führenden Wintersportregionen Österreichs.

Sie stehen für sportliche Spitzenleistungen, abwechslungsreiche Skierlebnisse und ein gemeinsames Ziel: den alpinen Wintersport mit Qualität, Innovation und einer klaren Strategie in die Zukunft zu führen.

Wir laden Sie herzlich ein zum Saisonauftakt mit Pressegespräch und Eröffnung des Skisimulators – mit prominenten Stimmen aus Tourismus, Sport und Medien:

Dienstag, 11. November 2025

Wiener Eislauf-Verein am Heumarkt, Lothringerstraße 22, 1030 Wien

10:00 Uhr Presse-Hintergrundgespräch

11:00 Uhr Eröffnung des Skisimulators mit Fototermin

Ihre Gesprächspartner:innen:

Wolfgang Hettegger , Vorstand Snow Space Salzburg Bergbahnen AG

, Vorstand Snow Space Salzburg Bergbahnen AG Christina König, Vorständin Snow Space Salzburg Bergbahnen AG

Vorständin Snow Space Salzburg Bergbahnen AG Veronika Scheffer, Geschäftsführerin Zauchensee Liftgesellschaft

Geschäftsführerin Zauchensee Liftgesellschaft Thomas Weitgasser, Vorstand Tourismusverband Flachau & Hüttenwirt

Mit dabei:

Hermann Maier , Skilegende

, Skilegende Michaela Kirchgasser, ehemalige Weltcup-Siegerin und Moderatorin

ehemalige Weltcup-Siegerin und Moderatorin Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin Österreich Werbung

Geschäftsführerin Österreich Werbung Anna Strigl, Autorin/Influencerin & Starterin Hermann Maier Star Challenge 2026

Autorin/Influencerin & Starterin Hermann Maier Star Challenge 2026 Nico Langmann, Rollstuhltennisspieler & Starter Hermann Maier Star Challenge 2026

Der Winterauftakt findet bewusst in Wien statt – im größten urbanen Herkunftsmarkt. Die Protagonisten stellen dort die zentrale Frage: „Wie geht’s weiter mit dem Winter?“.

Themen u.a.

Nachhaltigkeit als strategische Säule

Digitalisierung für smarte und faire Gästeerlebnisse

Events als Wirtschaftsmotor – von den AUDI FIS SKI Weltcup Damenrennen in Zauchensee und Flachau, der Hermann Maier Star Challenge und dem neuen

Winteropening mit Andreas Gabalier in Flachau

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Ihre Anmeldung: Silva Leschner, s.leschner@raffeiner-reputation.com



Winterauftakt der Weltcuporte Flachau und Zauchensee und des Skigebiets Snow Space Salzburg in Wien

