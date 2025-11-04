  • 04.11.2025, 09:13:33
Verdoppelt: EU-Beitritt beflügelte Wiener Logistik

Die Speditionswirtschaft profitierte stark vom Beitritt Österreichs zur EU, berichtet Jürgen Bauer, der neu gewählte Obmann der Spediteure in der Wirtschaftskammer Wien.

Jürgen Bauer, Obmann der Spediteure in der Wirtschaftskammer Wien
Wien (OTS) - 

Wien, 4.11.25 – „Veränderungen sind stets Herausforderungen, die neue Chancen eröffnen,“ sagt Jürgen Bauer, Fachgruppenobmann der Wiener Spediteure. „Wie man sie erfolgreich nutzt, hat unsere Branche mit dem EU-Beitritt 1995 bewiesen.“

Seit dem Beitritt haben sich die Exporte Wiens in EU-Länder von 7,5 Mrd. auf 20,8 Mrd. Euro fast verdreifacht. Im Vergleich zu Gesamtösterreich (plus 13 Prozentpunkte) hat Wien überproportional durch die EU profitiert (plus 26 Prozentpunkten). „Das Wiener Speditionsgeschäft hat sich in dieser Zeit in etwa verdoppelt“, erklärt Bauer. Die Zahl der Spediteure ist um 23 Prozent auf 378 gestiegen.

Höhenflug nach Einbußen

„Dabei hat es im ersten Jahr nach dem EU-Beitritt noch starke Umsatzeinbußen gegeben,“ weiß Bauer. Denn damals hatte das Zollgeschäft rund 30 Prozent des Speditionsgeschäfts ausgemacht. „Dieses Zollgeschäft, eine Kernkompetenz unserer Branche, ist damit über Nacht größtenteils weggebrochen.“

Doch die Wiener Unternehmen konnten danach rasch ihre geografische Lage als Drehscheibe zwischen Ost- und Westeuropa optimal nutzen. „Die EU-Osterweiterung 2004 hat uns noch einmal einen großen Schub gegeben. Wien ist vom Rande ins Herzen Europas gerückt. Internationale Unternehmen haben bei uns ihre Hauptquartiere angesiedelt und ihre Zentraleuropa-Lager haben das Speditionsgeschäft befruchtet“, erklärt Bauer.

Mittlerweile beschäftigen Wiens Speditions- und Logistikunternehmen fast 3.600 Personen, die gemeinsam rund 3,9 Mrd. Euro umsetzen und eine Bruttowertschöpfung von 400 Mio. Euro erzielen.

30 Jahre EU-Mitgliedschaft

Vom österreichischen EU-Beitritt vor 30 Jahren hat der Wirtschaftsstandort Wien in besonderem Maße profitiert: 95.000 Arbeitsplätze und 6,7 Mrd. Euro an Wohlstandsgewinn jedes Jahr sowie 3.200 internationale Ansiedlungen mit einem Investitionsvolumen von 5,8 Mrd. Euro. Die Wirtschaftskammer stellt die erfolgreiche Entwicklung Wiens mit einer neuen Kampagne in den Fokus. Konkret zeigt die WK Wien auf, wie unser Wohlstand, unser Arbeitsmarkt und unsere F&E-Landschaft seit dem Beitritt gewachsen sind – und räumt mit Mythen wie dem Nettozahler-Status auf. Mehr dazu auf wko.at/wien/30JahreEU

