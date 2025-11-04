Starke Stimme für die Forschung: Desirée Treichl-Stürgkh übernimmt Patenschaft der St. Anna Kinderkrebsforschung

Wien (OTS) -

Die St. Anna Kinderkrebsforschung freut sich, Desirée Treichl-Stürgkh als neue Patin willkommen zu heißen. In ihrer ehrenamtlichen Rolle wird sie die wichtige Arbeit der St. Anna Kinderkrebsforschung maßgeblich unterstützen und ihr weitreichendes Netzwerk für die Stärkung der Kinderkrebsforschung einbringen.

„ Mit Desirée Treichl-Stürgkh gewinnen wir eine engagierte und inspirierende Persönlichkeit, die unsere Vision teilt: Kinder mit Krebs durch modernste Forschung bestmöglich zu unterstützen und die Heilungschancen weiter zu verbessern “, sagt Univ.-Prof. DDr. Caroline Hutter, Institutsleiterin. „Ihr Engagement ist ein wichtiges Signal und ein großer Gewinn für unsere Arbeit.“

Als Patin wird Desirée Treichl-Stürgkh die St. Anna Kinderkrebsforschung sowohl ideell als auch kommunikativ begleiten und dazu beitragen, Aufmerksamkeit für die Relevanz und Dringlichkeit onkologischer Forschung im Kindesalter zu schaffen.

„ Es ist mir ein Herzensanliegen, die St. Anna Kinderkrebsforschung zu unterstützen. Kinder sind unsere Zukunft – und jedes Kind, das die Chance auf Heilung bekommt, ist ein unschätzbares Geschenk. Mit meiner Patenschaft möchte ich dazu beitragen, die wichtige Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sichtbarer zu machen und möglichst viele Menschen dafür zu gewinnen, dieses Anliegen mitzutragen. “

Mit diesem Schritt unterstreicht die St. Anna Kinderkrebsforschung erneut die Bedeutung von gesellschaftlichem Engagement, das wesentlich dazu beiträgt, den wissenschaftlichen Fortschritt voranzutreiben und jungen Patientinnen und Patienten Hoffnung zu geben.