  • 04.11.2025, 09:08:32
  • /
  • OTS0022

FW-Fürtbauer: 4,2 % Lohnerhöhung in der Wirtschaftskammer – ein Schlag ins Gesicht aller Unternehmer!

Nach den Spitzenfunktionären profitieren nun auch die Mitarbeiter – Sparwillen sucht man im System vergeblich.

Linz/Wien (OTS) - 

Eine Lohnerhöhung von 4,2 % für Mitarbeiter der Wirtschaftskammer ist für die Freiheitliche Wirtschaft ein völlig falsches Signal. Während tausende Betriebe ums Überleben kämpfen und Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft kaum über die Runden kommen, gönnt sich die Kammer eine Gehaltserhöhung über der Inflation.

Nach den Spitzenfunktionären profitieren nun auch die Mitarbeiter von überzogenen Anpassungen – mitten in einer Zeit, in der Österreich wirtschaftlich stagniert. Statt endlich Strukturreformen und Einsparungen anzugehen, zeigt sich einmal mehr, dass das gesamte System keinen echten Sparwillen kennt.

„Während Unternehmer kämpfen und der Mittelstand immer stärker belastet wird, gönnt sich das System selbst immer mehr. Es ist höchste Zeit, dass die Kammer und die Politik endlich den Ernst der Lage erkennen und mit echter Reformarbeit beginnen“, so FW-Bundesobmann-Stv. NAbg. Michael Fürtbauer abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Wirtschaft
E-Mail: office@fw.at
Website: https://www.fw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | RFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright