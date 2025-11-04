FW-Fürtbauer: 4,2 % Lohnerhöhung in der Wirtschaftskammer – ein Schlag ins Gesicht aller Unternehmer!

Linz/Wien (OTS) -

Eine Lohnerhöhung von 4,2 % für Mitarbeiter der Wirtschaftskammer ist für die Freiheitliche Wirtschaft ein völlig falsches Signal. Während tausende Betriebe ums Überleben kämpfen und Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft kaum über die Runden kommen, gönnt sich die Kammer eine Gehaltserhöhung über der Inflation.

Nach den Spitzenfunktionären profitieren nun auch die Mitarbeiter von überzogenen Anpassungen – mitten in einer Zeit, in der Österreich wirtschaftlich stagniert. Statt endlich Strukturreformen und Einsparungen anzugehen, zeigt sich einmal mehr, dass das gesamte System keinen echten Sparwillen kennt.

„Während Unternehmer kämpfen und der Mittelstand immer stärker belastet wird, gönnt sich das System selbst immer mehr. Es ist höchste Zeit, dass die Kammer und die Politik endlich den Ernst der Lage erkennen und mit echter Reformarbeit beginnen“, so FW-Bundesobmann-Stv. NAbg. Michael Fürtbauer abschließend.