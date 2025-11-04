Avaris CX baut Präsenz in der Schweiz weiter aus

Wien/Zürich (OTS) -

Die Holdinggesellschaft Avaris CX erweitert ihr Portfolio um die Schweizer Unternehmen Callpoint AG und Tempobrain AG. Damit stärkt die Gruppe ihre Präsenz in Zentraleuropa und ist nun auch in der Schweiz mit ihren Leistungen vertreten. Avaris CX mit Sitz in Wien stellt mit ihren drei Tochterunternehmen Embers, Intelia und Flexia technologiegestützte Servicelösungen für Unternehmen bereit – von Call Center Services (Inbound und Outbound) über Backoffice-Leistungen bis zur Personalüberlassung. Bereits jetzt sind diese Unternehmen in Österreich, Deutschland und Bosnien aktiv.

Erweiterung um Callpoint und Tempobrain

Callpoint mit Standorten in Zürich, Basel und Fribourg erbringt mit 600 Mitarbeitenden Call Center Services in den Bereichen Customer Service, Bereitschaftsdienst und Helpdesk. Tempobrain ist Personaldienstleister mit eigenem Talentpool und stellt maßgeschneiderte Services bei der Überlassung und Vermittlung von Arbeitskräften zur Verfügung.

Avaris CX-Geschäftsführer Günther Haffner: „Mit diesem Schritt stärken wir unsere Präsenz in Zentraleuropa und bieten nun auch in der Schweiz maßgeschneiderte Kundenserviceleistungen unter dem Dach von Avaris CX an.“ Co-Geschäftsführer Christian Lang ergänzt: „Auch im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz bleibt die Nachfrage nach professionellen Kundendienstleistungen unverändert hoch. Und im derzeit volatilen Wirtschaftsumfeld sind flexible Lösungen für Unternehmen von besonderer Bedeutung.“ Für Markus Buser, CEO von Callpoint, eröffnet der jetzige Schritt langfristige Erfolgs- und Wachstumsperspektiven: „Investitionen in moderne Technologien werden immer wichtiger und sind ein Game Changer. Dank der Skaleneffekte innerhalb einer größeren Gruppe können wir künftig stärker in Innovation und Digitalisierung investieren und solche Vorhaben effizienter umsetzen.“

Über Avaris CX:

Avaris CX ist die Muttergesellschaft von Embers, Intelia, Flexia, Callpoint und Tempobrain und verfügt mit diesen Tochtergesellschaften über Standorte mit insgesamt rund 1.200 Mitarbeitenden in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Bosnien und erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 60 Millionen Euro. Avaris CX ist damit einer der größten Anbieter für technologiegestützte Kundenservicelösungen für Unternehmen jeder Größe im gesamten DACH-Raum. Haupteigentümer von Avaris CX ist die in Wien ansässige unabhängige Beteiligungsgesellschaft AG Capital, die Buy-out- und Wachstumskapital für innovative mittelständische Unternehmen in Österreich und angrenzende Länder zur Verfügung stellt. Link: avariscx.com