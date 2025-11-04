Aviso: Neue Therapiemöglichkeiten bei Schlaganfall und Aneurysma in Klinik Landstraße

Wien (OTS) -

Die Radiolog*innen der Klinik Landstraße untersuchen Patient*innen mit Schlaganfall z.B. nach einem Riss in der Halsschlagader, Aneurysma oder chronischen Blutungen im Schädel. Nach der Diagnose plant ein interdisziplinäres Team aus Neurologie, Neurochirurgie und Interventioneller Radiologie die individuelle Therapie. Eine neue biplane Angiographieanlage bietet dazu völlig neue Möglichkeiten in der Behandlung von Gefäßerkrankungen von Gehirn und Rückenmark.

Stadtrat Peter Hacker, Michael Binder (Medizinischer Direktor, Wiener Gesundheitsverbund) und Christian Madl (Stv. Ärztlicher Direktor, Klinik Landstraße) eröffnen die neue biplane Angiographie-Anlage gemeinsam mit dem neurovaskulären Team aus der Klinik Landstraße: Rüdiger Schernthaner und Waltraud Wölkart (Radiologie), Elisabeth Fertl (Neurologie) sowie Martin Ortler (Neurochirurgie).

Details zum Pressegespräch:

Termin: Freitag, 7. November 2025, 9.30 Uhr

Ort: Klinik Landstraße, Juchgasse 25, Erdgeschoß. Der Weg zur Radiologie / Angiographie-Anlage wird ausgeschildert sein.

Um Anmeldung wird gebeten via E-Mail unter presse@gesundheitsverbund.at.