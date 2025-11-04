  • 04.11.2025, 08:54:34
Österreichischer Hund in Serbien schwerst verletzt gefunden

Was ist mit "Richie" passiert? Österreichischer Chip in amtlicher Heimtierdatenbank auf Halter in Österreich registriert / Halter meldet sich nicht mehr

"Richie" auf dem Weg der Genesung
Lochen (OTS) - 

Die Bilder sind so furchtbar, dass mehrere Tierärzte meinten, dass man diesem armen Hund nicht mehr helfen könne. Der Mischlingsrüde "Richie" (Name geändert) wurde im Sommer von Tierfreunden in Serbien schwerst verletzt auf der Straße gefunden und sofort zur Erstversorgung zum Tierarzt gebracht, der ihn eigentlich erlösen wollte. "Der Anblick war auch wirklich kaum zu ertragen", ist Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler entsetzt. “Erst ein weiterer Tierarzt hat sich dann bereit erklärt, 'Richies' Leben zu retten zu versuchen - trotz des extremen Verletzungsgrades. Und dieser war erfolgreich, was für mich an ein Wunder grenzt. Ich bin wirklich sehr froh und erleichtert über den Heilungsfortschritt. Aber was ihm furchtbares zugestoßen ist, bleibt weiterhin ein Rätsel. Möglicherweise hat jemand eine ätzende Flüssigkeit auf ihn geschüttet.”

Nachdem die serbischen Tierfreunde die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe um Hilfe gebeten hatten, hat diese die Kosten der aufwendigen und langwierigen Behandlungen vorgestreckt und den Fall einem Anwalt übergeben. Da es sich um einen Hund mit österreichischem Chip handelt, der hierzulande gehalten wurde und auch registriert ist, würde ein Prozess gegen den Halter mit österreichischem Wohnsitz wohl auch vor einem heimischen Gericht stattfinden. Dieser war anfangs zwar erreichbar und hat angegeben, dass ihm der Hund entlaufen sei. Als das Thema Kosten aufkam, hat er jedoch den Kontakt abgebrochen.

Genauere Ortsangaben werden aufgrund des offenen Verfahrensverlaufs derzeit nicht veröffentlicht. Weitere Bilder auf Anfrage erhältlich.

Rückfragen & Kontakt

Verein PFOTENHILFE
Jürgen Stadler
Telefon: +436648485550
E-Mail: juergen.stadler@pfotenhilfe.at

