KPMG baut den Bereich Sales & Operational Excellence aus

Wien (OTS) - 

Ab November erweitert Daniel Bezan das Beratungsangebot von KPMG im Bereich Sales & Operational Excellence. Gemeinsam mit seinem Team steigt er als Director beim Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen ein.

Zuvor war Bezan als geschäftsführender Gesellschafter von Bezan & Ortner Management Consulting tätig. Um Kunden künftig noch umfassender beraten und sie auch bei größeren komplexen Transformationen ganzheitlich begleiten zu können, bringt er seine langjährige Expertise nun bei KPMG ein.

Das eingespielte Beratungsteam rund um Daniel Bezan verfügt über umfassende Erfahrung in der Betreuung mittelständischer Unternehmen. Das Portfolio umfasst die Themen Einkaufsoptimierung, Sales & Operational Excellence, Organisationsentwicklung sowie Leadership Coaching. Bezan selbst blickt auf mehr als zwanzig Jahre Beratungserfahrung aus der Praxis seiner selbstständigen Tätigkeit zurück.

Synergien schaffen
Mit dem Neuzugang setzt KPMG auf die gezielte Bündelung von Kompetenzen: Internationale Best Practices und interdisziplinäre Zusammenarbeit treffen auf eine verstärkte Mittelstandsorientierung und gelebte Kundennähe. „Mit Daniel Bezan und seinem Team gewinnen wir hochqualifizierte Beraterinnen und Berater, die den Mittelstand aus eigener Erfahrung verstehen. Ihre Expertise ergänzt unsere Beratungsleistungen ideal und stärkt unsere Fähigkeit, komplexe Transformationsprojekte erfolgreich umzusetzen“, so KPMG Partner Jürgen Mellitzer.

Weitere Informationen sowie Pressefotos zum Download finden Sie hier: KPMG Newsroom

