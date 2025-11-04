Gemeinden im Fokus: Team Kreislaufwirtschaft startet durch

Wien (OTS) -

Mit Oktober 2025 nimmt das im Rahmen des österreichischen GAP-Strategieplans 23–27 geförderte Projekt „Team Kreislaufwirtschaft“ offiziell seine Arbeit auf. Es unterstützt Gemeinden und Regionen gezielt bei der Umsetzung konkreter Kreislaufwirtschaftsmaßnahmen und trägt damit zur Umsetzung der österreichischen Kreislaufwirtschaftsstrategie bei.

Das Projekt wird durchgeführt vom Ressourcen Forum Austria, Circular Economy Forum Austria, Klimabündnis Österreich und dem Verein Klima-Modellregionen und wird aus Mitteln der gemeinsamen Agrarpolitik von Bund, Ländern und Europäischer Union gefördert.

„Gemeinden spielen eine Schlüsselrolle für Ressourcenschonung, regionale Resilienz und lokale Wertschöpfung. Mit dem Projekt „Team Kreislaufwirtschaft“ wollen wir kommunale Akteurinnen und Akteure stärken und Wissen in konkrete Umsetzung bringen“ , betont Umweltminister Norbert Totschnig.