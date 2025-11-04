JKU Linz führt im Reputationsranking Bildung – FH Oberösterreich beste Fachhochschule

Wien (OTS) -

Die Johannes Kepler Universität Linz (JKU) führt das erstmals veröffentlichte Ranking der Medienreputation österreichischer Hochschulen an, gefolgt von der Technischen Universität Wien und der Universität Wien. Die vom IMWF Institut durchgeführte Studie zeigt, wie Universitäten und Fachhochschulen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und welche Themen 2025 das Bildungsimage prägen.

Die Analyse basiert auf 151.000 Online-Beiträgen zu 82 Hochschulen aus Nachrichtenmedien und Social Media. Bewertet wurden Sichtbarkeit, Themen und Tonalität der Nennungen in Dimensionen wie Lehrqualität, Wissenstransfer, Verantwortung. Daraus entstand ein Reputationsindex, der die öffentliche Wahrnehmung der Hochschulen vergleichbar macht.

Universitäten punkten mit Forschung und Haltung

„Nicht Größe oder Tradition entscheiden über das Image einer Bildungsinstitution, sondern ihre Relevanz im öffentlichen Diskurs“, sagt Axel Maireder, Geschäftsführer des IMWF Austria. „Hochschulen, die zu aktuellen Themen wie KI, Kreislaufwirtschaft oder Fachkräftemangel beitragen und dabei gesellschaftliche Wirkung erzeugen, gewinnen an Vertrauen – unabhängig von ihrem Typ oder Standort.“

Die erstplatzierte JKU überzeugt durch klare Positionierungen bei Gleichstellung, Datenschutz und Digitalisierung. TU Wien und Universität Wien punkten mit Forschung zu Energie, Künstlicher Intelligenz und Gesundheit. Insgesamt zählen Nachhaltigkeit und Gesundheit zu den zentralen Reputationsfeldern: Hochschulen wie die TU Graz, die BOKU, die Montanuniversität Leoben und die MedUni Wien erzielen hohe Werte z.B. mit Projekten zu Klimaforschung, Kreislaufwirtschaft und geschlechtersensibler Medizin.

Fachhochschulen gewinnen mit Praxis und Kooperationen

Die Fachhochschule Oberösterreich ist die bestplatzierte FH im Reputationsranking und erreicht Rang 6. Sie profiliert sich mit Forschung zu Künstlicher Intelligenz, Wasserstoff und industrieller Zusammenarbeit. Auch die FH St. Pölten, FH Wiener Neustadt und FH Joanneum erzielen gute Werte. Sie stehen für praxisorientierte Ausbildung, Kooperationen mit Unternehmen und Beiträge zur Fachkräftesicherung.

Top 20 Hochschulen mit der höchsten Medienreputation