Einladung zur PK: Jugendorganisationen fordern wirksames KlimaSCHUTZgesetz
Pressekonferenz am Donnerstag, 6. November 2025, 09:30 Uhr in Wien
Klimakatastrophen sind Teil der Lebensrealität junger Menschen geworden. Wetterextreme, bröckelnde Berge, gefährdete Ökosysteme: Die Klimakrise hat auch Österreich erreicht, doch die politische Handlung bleibt trotz der Dringlichkeit aus. Zum Klimagesetz schweigt das Ministerium bis zuletzt.
Deshalb wenden sich sieben Kinder- und Jugendorganisationen und die Bundesjugendvertretung mit einem Offenen Brief an die Bundesregierung sowie Klimaminister Norbert Totschnig und fordern ein wirksames und gerechtes KlimaSCHUTZgesetz mit rechtsverbindlichen Zielen, klaren Verantwortlichkeiten und der aktiven Beteiligung junger Menschen.
Der gemeinsame Appell kommt von Alpenvereinsjugend, Fridays For Future, Pfadfinder*innen, Naturfreundejugend, Jugendbiodiversitätsnetzwerk, Katholischer Jugend und Katholischer Jungschar – sowie der Bundesjugendvertretung, die rund 3 Millionen junge Menschen vertritt.
Medienvertreter*innen sind herzlich zur Pressekonferenz mit Fotoaktion eingeladen.
- Wann? Donnerstag, 6. November, 09:30 Uhr
- Wo? Vor dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Stubenring 1, 1010 Wien
Sprecher*innen:
- Lisa Quendler, Alpenvereinsjugend Österreich
- Lea Moser, Fridays For Future Austria
- Rafael Haigermoser, Katholische Jugend
- Pfadfinder*innen / Naturfreunde: tba
- Lejla Visnjic, Bundesjugendvertretung
Gerne stehen die Sprechenden im Anschluss für Fragen und Interviews bereit.
