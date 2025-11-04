- 04.11.2025, 08:09:32
- /
- OTS0005
KI (Keine Intelligenz), Arbeit, Armut, Kulturen
INST Installation zum UN Weltgipfel in Doha vom 4.-6.11.2025
Installationen sind ein besonderes Format als Reaktion auf KI (Keine Intelligenz, da Reproduktion von Big Data). Die grundsätzlichen Fehlleistungen der KI sind zwar öffentlich und allgemein bekannt, es gibt auch (schwere) Verluste, aber im Kern geht es bei den Investitionen um einen Währungskampf. Es geht eigentlich nicht um die Leistungsfähigkeit der KI für maschinelle Produktionen, staatliche Verwaltungen, Texte etc., sondern es geht um Marketing Metaphern, um Illusionieren, um militärische Fähigkeiten. KI in diesem Sinne steht in grundsätzlichem Kontrast zu einer neuen UN und auch zu Weltkonferenzen wie in Doha. Die INST Installation zur Weltkonferenz in Doha verweist auf Armut, fragwürdige Produktionsstrukturen, auf Autoritarismus im Kontext wirtschaftlicher Unfähigkeiten. Das INST ist Teil der vielen, die sich einzubringen versuchen. Entscheiden werden aber wenige wie Donald Trump, der sich für seine Milliardäre einsetzt, für sie in Argentinien Garantien gibt, Rohstoffe in China, im Nahen Osten, in Nigeria, Russland | Ukraine, Venezuela etc. sichern will. Ein “Friedenspräsident”, der bombt und für Hunderte von Milliarden Waffen verkauft.
Rückfragen & Kontakt
Wiss.Dir.Dr. Herbert Arlt
Telefon: +436765364912
E-Mail: arlt@arltherbert.at
Website: https://www.arltherbert.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ARH