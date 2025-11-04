Verkaufsstart für „Jake & Rose“: Wohnen mit Blick auf Geschichte

St. Pölten/Melk (OTS) -

Mit dem Projekt „Jake & Rose“ startet die NOE Immobilien Development GmbH (NID) ein außergewöhnliches Neubauprojekt in allerbester Innenstadtlage in Melk. In der Jakob-Prandtauer-Straße 9 entstehen 27 freifinanzierte Eigentumswohnungen mit hochwertiger Ausstattung. Dazu bieten die exklusiven Penthouse-Wohnungen einen einzigartigen Panorama-Blick über die Stadt und das barocke Stift Melk, eines der bekanntesten Wahrzeichen Österreichs. Die Fertigstellung ist für 2027 geplant.

Jake & Rose steht für durchdachte Grundrisse, moderne Architektur und nachhaltige Energieversorgung mit Photovoltaikanlage und Fernwärme. Die 27 freifinanzierten Eigentumswohnungen mit zwei bis vier Zimmern und Wohnflächen zwischen 54 und 103 Quadratmetern überzeugen mit hochwertiger Ausstattung, modernen Sanitärräumen sowie großzügigen Freiflächen. Die zentrale Lage im Herzen von Melk bietet kurze Wege zu Nahversorgern, Ärzten, Apotheken, Schulen und Kulturangeboten. Der Bahnhof ist ebenso fußläufig erreichbar wie zahlreiche Freizeitmöglichkeiten an der Donau. Melk verbindet Kultur, Natur und Kulinarik und bietet ein einzigartiges Lebensumfeld für jede Lebenssituation.

„ Als regional verankerter Bauträger verfolgen wir eine klare und langfristige Strategie: Wir entwickeln Wohnraum mit Zukunft – qualitativ, nachhaltig und an Standorten mit echtem Potenzial, “ erklärt Bmst. Ing. Michael Neubauer, Geschäftsführer der NID. „ Jake & Rose bietet für jede Lebenssituation das passende Zuhause – von der kompakten Stadtwohnung bis zum großzügigen Penthouse mit Weitblick. Das Interesse an den Eigentumswohnungen ist bereits jetzt sehr groß. Besonders in dieser frühen Projektphase haben wir die Möglichkeit, auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse unserer Kund:innen einzugehen “, ergänzt der Geschäftsführer.

Melk überzeugt mit seiner historischen Altstadt, der Nähe zur Donau und zur Wachau sowie einer Lebensqualität, die weit über die Region hinaus geschätzt wird. Dank der schnellen Anbindung an das Autobahnnetz und der guten Erreichbarkeit von Wien, St. Pölten und Krems ist Jake & Rose auch für Pendlerinnen und Pendler ein idealer Wohnort.

„ Ein Neubauprojekt in dieser Lage gibt es in Melk derzeit nicht – umso mehr sind wir von Jake & Rose in der Jakob-Prandtauer-Straße 9 überzeugt und freuen uns auf den Baustart “, betont Michael Neubauer.

Alle Informationen zum Neubauprojekt und den freifinanzierten Eigentumswohnungen sind unter www.jakeandrose.at abrufbar.