ARBÖ: Herbstferienrückreise, Baustelle auf A23 in Wien, Messen in Salzburg + Ried, Konzerte in der Stadthalle und 1 Fußballspiel = Staus

Wer denkt, dass es dieses Wochenende keine Staus geben wird, der irrt: Das Herbstferienende in Bayern, die Messen „Haus & Bau“ in Ried und „Alles für den Gast“ in Salzburg, drei Konzerte in der Wiener Stadthalle (Simply Red, Kerstin Ott, Hans Zimmer) und das „UEFA Conference League“-Spiel SK Rapid gegen Rumänien im Allianz Stadion werden für einiges an Verkehr auf Österreichs Straßen sorgen. Und damit nicht genug: Eine Baustelle am Knoten Prater wird zusätzliche Stehzeit verursachen.



Zwtl: Ferienende in Bayern bringt große Verzögerung auf den Transitrouten



Für rund 1,7 Millionen bayrische SchülerInnen enden dieses Wochenende die Herbstferien. Dies bedeutet, dass es auf den Transitrouten durch Österreich zu erheblichen Verzögerungen kommen wird. Vor allem am Samstag, dem Hauptreisetag, erwartet der ARBÖ Staus auf den folgenden Strecken:

der Brennerautobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg und in den Baustellenbereichen

der Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg

der Pyhrnautobahn (A9) vor der Tunnelkette Klaus sowie im Bereich des Bosruck- und Gleinalmtunnels

der Tauernautobahn (A10) zwischen dem Knoten Salzburg und Hallein sowie vor den Tunnelportalen zwischen Golling und Pass Lueg, vor dem Tauern- und Katschbergtunnel und im Großraum Villach

der Inntalautobahn (A12) an der Grenze Kufstein/Kiefersfelden sowie im Großraum Innsbruck

der Brennerautobahn (A13) zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg sowie im Bereich der Baustelle bei der Luegbrücke

der Fernpass Straße (B179) auf dem gesamten Verlauf mit möglicher Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel



Zwtl: Baustelle auf der Südosttangente (A23) bringt zusätzliche Stehzeit!



Es ist wieder so weit. Ein weiteres Baustellenwochenende auf der Südosttangente (A23) steht bevor. Vom 7. bis 9 November steht in Fahrtrichtung Inzersdorf zwischen dem Knoten Prater und Knoten Kaisermühlen zwischen 22 Uhr und 9 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Tagsüber sind zwar zwei Fahrstreifen frei, was aber nicht bedeutet, dass es ganz ohne Verzögerungen vorangehen wird. „Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, meiden Sie dieses Wochenende die Südosttangente Richtung Inzersdorf, oder wählen Sie Alternativrouten“, rät der ARBÖ-Informationsdienst.



Zwtl: „Haus & Bau“-Messe lockt Besucher nach Ried



Vom 7. bis 9. November findet in Ried die wichtigste Bau- und Wohnmesse im Herbst statt. Rund 200 Aussteller werden die neuesten Trends und Produkte rund um die Themen Bauen und Wohnen präsentieren. Das Messegelände ist mit dem Auto über die Innkreisautobahn A8 (Ausfahrt Ried im Innkreis) sehr gut zu erreichen. Dort stehen rund 3.000 kostenlose Parkplätze den Messebesuchern zur Verfügung. Aber auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man bequem zum Messegelände. Der Bahnhof Ried ist ca. 15 Minuten entfernt, die Haltestelle Bad Ried liegt gleich neben der Messe, weiß der ARBÖ-Informationsdienst.



Zwtl: „Alles für den Gast“ im Messezentrum Salzburg: großer Besucherzustrom garantiert



Das Messezentrum Salzburg ist vom 8. bis 11. November wieder Schauplatz der „Alles für den Gast“. Dieses Jahr werden sage und schreibe 711 Aussteller vertreten sein, und somit sind wie jedes Jahr hohe Besucherzahlen sehr wahrscheinlich. Deshalb sind längere Verzögerungen auf den Zufahrten Münchner Bundesstraße (B155), der Bessarabierstraße und speziell auf der Westautobahn (A1) vor der Ausfahrt „Messe“ in beiden Richtungen nicht auszuschließen. Erfahrungsgemäß werden die Parkplätze beim Messegelände sehr schnell voll sein, deshalb rät der ARBÖ, so weit wie möglich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die O-Buslinien 1, 7 und 8 halten direkt oder in unmittelbarer Nähe der Messe Salzburg.



Zwtl: Konzertreigen bringt „Simply Red, „Kerstin Ott“ und „Hanz Zimmer“ in die Wiener Stadthalle



Gleich drei Konzertereignisse finden diese Woche in der Halle D der Wiener Stadthalle statt. Ein Highlight wird auf jeden Fall das Konzert von „Simply Red“ am 5. November sein. Im Rahmen ihrer „40th Anniversary Tour“ werden „Simply Red“ ihre größten Hits wie „Holding back the years“, „If you don’t know me by now“ und „Stars“ zum Besten geben. Kerstin Ott, bekannt durch „Die immer lacht“, gastiert am 7. November mit ihrer „Für immer für euch“ Tournee in Wien und präsentiert ihr neues Album. Last but not least wird am 8. und 9. November Hans Zimmer sein Publikum mit der „The next level“ Tour begeistern. Da viele Besucherinnen und Besucher mit dem Auto anreisen werden, sind laut ARBÖ-Informationsdienst Verzögerungen am Neubaugürtel, in der Hütteldorfer Straße sowie in den Straßen des Nibelungenviertels zu erwarten. Parkmöglichkeiten gibt es in der Märzpark- und in der Stadthallengarage. Der ARBÖ empfiehlt wie immer die Anreise mit den Öffis: Die Stadthalle kann mit der U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49 sowie der Buslinie 48A erreicht werden.



Zwtl: „UEFA Conference League“ Spiel SK Rapid gegen CS Universitatea Craiova lockt tausende Fans ins Allianz Stadion



Auch für Fussballfans bringt die kommende Woche ein „Zuckerl“, nämlich das Match SK Rapid gegen CS Universitatea Craiova (Rumänien). Auch wenn der Anpfiff erst um 21 Uhr stattfindet, werden Verzögerungen um das Allianzstadium, ins besonderen die Deutschordenstraße, die Hadikgasse, die Keißlergasse und die Linzer Straße, nicht ausbleiben. Den Besuchern wird geraten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. „Mit der U-Bahn-Linie U4, den Straßenbahnlinien 49 und 52, den Schnellbahnlinien S45, S50 und S80 sowie diversen Autobuslinien, der ÖBB und der Westbahn ist das Stadion gut zu erreichen“, rät der ARBÖ -Informationsdienst.

