- 03.11.2025, 20:30:32
- /
- OTS0127
GEWINN-Jungunternehmer:innen-Wettbewerb 2025
EnerCube ist Jungunternehmen des Jahres
Unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und des Umweltministeriums und des Kooperationspartners Verbund wurden heute Abend in den Prunksälen der Albertina die besten Jungunternehmer:innen 2025 ausgezeichnet.
Zum 35. Mal suchten GEWINN und Verbund die 100 besten Gründungen und Start-ups in Österreich. Ausgezeichnet wurden zudem die herausragendsten Einreichungen in den Kategorien Umwelt, Hightech, Export, Circular Economy und Idee des Jahres.
1. Platz: EnerCube GmbH, 5203 Köstendorf
2. Platz: nagene GmbH, 1220 Wien
3. Platz: silana GmbH,1070 Wien
Sieger Kategorie „Umwelt“: KWMS GmbH, 1020 Wien
Sieger Kategorie „Hightech“: bespark bio GmbH, 1190 Wien
Sieger Kategorie „Export“: Senseven GmbH, 1140 Wien
Sieger Kategorie „Circular Economy“: Findustrial GmbH, 4861 Schörfling am Attersee
Sieger Kategorie „Idee des Jahres“: SSR GmbH, 4703 Wilhering
Die Porträts der Sieger sowie die Auflistung der besten 100 GEWINN-Jungunternehmer:innen des Jahres 2025 werden in der nächsten Ausgabe des Wirtschaftsmagazins GEWINN 11/25, Erscheinungstermin 5. November 2025, publiziert.
Rückfragen & Kontakt
Wirtschaftsmagazin GEWINN
Gertie Schalk
Telefon: 01/521 24-48
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GWW