  • 03.11.2025, 20:30:32
  • /
  • OTS0127

GEWINN-Jungunternehmer:innen-Wettbewerb 2025

EnerCube ist Jungunternehmen des Jahres

Wien (OTS) - 

Unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und des Umweltministeriums und des Kooperationspartners Verbund wurden heute Abend in den Prunksälen der Albertina die besten Jungunternehmer:innen 2025 ausgezeichnet.

Zum 35. Mal suchten GEWINN und Verbund die 100 besten Gründungen und Start-ups in Österreich. Ausgezeichnet wurden zudem die herausragendsten Einreichungen in den Kategorien Umwelt, Hightech, Export, Circular Economy und Idee des Jahres.

1. Platz: EnerCube GmbH, 5203 Köstendorf
2. Platz: nagene GmbH, 1220 Wien
3. Platz: silana GmbH,1070 Wien
Sieger Kategorie „Umwelt“: KWMS GmbH, 1020 Wien
Sieger Kategorie „Hightech“: bespark bio GmbH, 1190 Wien
Sieger Kategorie „Export“: Senseven GmbH, 1140 Wien
Sieger Kategorie „Circular Economy“: Findustrial GmbH, 4861 Schörfling am Attersee
Sieger Kategorie „Idee des Jahres“: SSR GmbH, 4703 Wilhering

Die Porträts der Sieger sowie die Auflistung der besten 100 GEWINN-Jungunternehmer:innen des Jahres 2025 werden in der nächsten Ausgabe des Wirtschaftsmagazins GEWINN 11/25, Erscheinungstermin 5. November 2025, publiziert.

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftsmagazin GEWINN
Gertie Schalk
Telefon: 01/521 24-48

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GWW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright