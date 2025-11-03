GEWINN-Jungunternehmer:innen-Wettbewerb 2025

Wien (OTS) -

Unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und des Umweltministeriums und des Kooperationspartners Verbund wurden heute Abend in den Prunksälen der Albertina die besten Jungunternehmer:innen 2025 ausgezeichnet.

Zum 35. Mal suchten GEWINN und Verbund die 100 besten Gründungen und Start-ups in Österreich. Ausgezeichnet wurden zudem die herausragendsten Einreichungen in den Kategorien Umwelt, Hightech, Export, Circular Economy und Idee des Jahres.

1. Platz: EnerCube GmbH, 5203 Köstendorf

2. Platz: nagene GmbH, 1220 Wien

3. Platz: silana GmbH,1070 Wien

Sieger Kategorie „Umwelt“: KWMS GmbH, 1020 Wien

Sieger Kategorie „Hightech“: bespark bio GmbH, 1190 Wien

Sieger Kategorie „Export“: Senseven GmbH, 1140 Wien

Sieger Kategorie „Circular Economy“: Findustrial GmbH, 4861 Schörfling am Attersee

Sieger Kategorie „Idee des Jahres“: SSR GmbH, 4703 Wilhering



Die Porträts der Sieger sowie die Auflistung der besten 100 GEWINN-Jungunternehmer:innen des Jahres 2025 werden in der nächsten Ausgabe des Wirtschaftsmagazins GEWINN 11/25, Erscheinungstermin 5. November 2025, publiziert.