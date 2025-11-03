„ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ in Österreich angekommen

Wien (OTS) -

Am Flughafen Wien-Schwechat hat Friedenslichtkind Florian Mitter aus Vorderweißenbach das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ am Abend übernommen. Das Licht, entzündet von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu und gesegnet vom ranghöchsten katholischen Kirchenvertreter im Heiligen Land wurde heute von Austrian Airlines mit einem Linienflug nach Österreich gebracht.

ORF Oberösterreich-Landesdirektor Klaus Obereder unterstrich die besondere Bedeutung des Friedenslichts angesichts der weltweiten Spannungen im Jahr 2025: „In einer Zeit, in der Konflikte und Unsicherheiten viele Regionen der Welt prägen, ist das Friedenslicht ein kraftvolles Symbol der Hoffnung und des Zusammenhalts. Es erinnert uns daran, dass Frieden möglich ist und dass wir alle dazu beitragen können.“

„Es ist sehr wichtig, dass dieses Friedenslicht von diesem sehr verwundeten Land kommt. Und wir müssen selbst dieses Licht sein, denn Frieden geschieht durch die Herzen der Menschen. Darum müssen wir dieses Zeichen in die Welt verteilen“, so würdigte der Lateinische Patriarch von Jerusalem Pierbattista Kardinal Pizzaballa das leuchtende Weihnachtssymbol, unmittelbar nach der Entzündung in Bethlehem.

In Wien wurde das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ auch vom oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer empfangen: „Gerade weil die Welt seit Jahren von Krisen und Kriegen geprägt ist, braucht es Symbole, die Hoffnung geben. Ich bin stolz, dass ein so starkes Zeichen, das in alle Welt getragen wird, seit vielen Jahren aus Oberösterreich kommt – das ORF-Friedenslicht. Es ruft uns dazu auf, Verantwortung zu übernehmen – für den Frieden in der Welt, aber auch für das Miteinander hier bei uns.“

Das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ ist seit 1986 ein Symbol des Weihnachtsfriedens und verbindet Menschen weltweit.

Florian wird bei TV-Auftritten wie der „Gala für LICHT INS DUNKEL 2025“ (14. 11.) und dem „Adventsfest der 100.000 Lichter“ (29. 11.) zu sehen sein.

