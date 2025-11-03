FPÖ – Hafenecker: „Löschung des TikTok-Kanals des unabhängigen Senders AUF1 ist Frontalangriff auf Presse- und Meinungsfreiheit!“

Wien (OTS) -

„Der Zensurwahn in sozialen Medien gegen freie, alternative Medienangebote ist ein Frontalangriff auf die Presse- und Meinungsfreiheit und muss daher aufs Schärfste verurteilt werden“, zeigte sich heute FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA entsetzt über die erneute Löschung des TikTok-Kanals des unabhängigen Senders AUF1.

Getrieben werde dieses „Deplatforming“ von den Eliten in der EU und den Systemparteien, die keine Meinungen und Einordnungen außerhalb der von ihnen immer enger gezurrten Meinungskorridore dulden würden. „Und genau deshalb nehmen sie soziale Plattformen ins Visier, die sie mit Instrumenten wie dem unseligen ‚Digital Services Act‘ unter dem Vorwand des Kampfes gegen ‚Desinformation‘ oder ‚Fake News‘ faktisch zur Selbstzensur zwingen. Freie, alternative Medien, wie eben AUF1, sind den Mächtigen ebenso ein Dorn im Auge, weil sie nicht blind ihre Narrative nachbeten, sondern sie kritisch hinterfragen – sei es bei der illegalen Masseneinwanderung, bei Corona, beim Klimakommunismus oder der Gender- und Regenbogenideologie“, so Hafenecker weiter, der auch an die zunehmenden Fälle von „Debanking“ erinnerte, mit dem alternativen Medien durch die Kündigung oder Verweigerung eines Bankkontos die wirtschaftliche Existenz zerstört werde.

Welche gefährliche autoritäre Richtung die Regierenden eingeschlagen hätten, würden unter anderem auch die Social-Media-Verbotsfantasien für Jugendliche oder der Umbau des zwangssteuerfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks ORF zum „Regierungspropagandalautsprecher“ beweisen. „Eine vielfältige, freie Medienlandschaft ist eines der Fundamente, auf denen unsere Demokratie aufbaut. Die Presse- und Meinungsfreiheit sind dabei die Säulen, die sie tragen. Wenn daher an diesen Grundrechten und demokratiepolitischen Grundpfeilern Hand angelegt wird, muss dagegen Widerstand geleistet werden!“, führte der freiheitliche Mediensprecher aus.