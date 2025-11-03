  • 03.11.2025, 17:10:32
CyberHAK Security Days im Bundeskriminalamt

Schulung, Vernetzung und Prävention für Österreichs digitale Zukunft – Pressestatement mit Innenminister Gerhard Karner und Bundeskriminalamt-Direktor Andreas Holzer

Wien (OTS) - 

Das Bundeskriminalamt lädt Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu einem Pressestatement mit Innenminister Gerhard Karner und Bundeskriminalamt-Direktor Andreas Holzer im Rahmen der CyberHAK Security Days ein.

Wann: Mittwoch, 5. November 2025, 12 Uhr
Ort: Festsaal des Bundeskriminalamts, Josef-Holaubek-Platz 1, 1090 Wien

Hinweis:
Die Teilnahme ist nur nach Akkreditierung bis 4. November, 18 Uhr unter BMI-II-BK-Einladungen@bmi.gv.at möglich.

Rückfragen & Kontakt

Bundeskriminalamt
Büro für Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Heinz Holub-Friedreich, BA
Telefon: +436642640355

E-Mail: heinz.holub-friedreich@polizei.gv.at
Website: https://www.bundeskriminalamt.at

