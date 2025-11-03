  • 03.11.2025, 16:54:02
Bundespräsident Van der Bellen empfängt Parlamentarische Bundesheerkommission

Übergabe des Jahresberichts 2024 und 70 Jahre PBHK

Wien (PK) - 

1955 nahm die Parlamentarische Bundesheerkommission mit der Gründung des Bundesheeres ihre Tätigkeit auf und feiert ihr 70jähriges Bestandsjubiläum.

Anlässlich der Übergabe des Jahresberichts 2024 der Parlamentarischen Bundesheerkommission an Bundespräsident und Oberbefehlshaber Alexander Van der Bellen heute, am 3. November, in der Präsidentschaftskanzlei wurden aktuelle sicherheitspolitische Herausforderungen sowie die Rolle des Bundesheeres in einem zunehmend komplexen Umfeld besprochen.

Investitionen in Personal, Infrastruktur, Bewaffnung und Gerät sind zentrale Voraussetzung für eine wirksame Landesverteidigung. Der "Aufbauplan 2032+" wurde als zentrales Instrument hervorgehoben, um die Einsatzfähigkeit des Bundesheeres langfristig zu sichern.

Bundespräsident Van der Bellen sowie das Präsidium der Parlamentarischen Bundesheerkommission betonten, dass ein leistungsfähiges und einsatzbereites Bundesheer für die Sicherheit der Republik heute und auch in Zukunft unverzichtbar ist.

Der Bundespräsident dankte der Parlamentarischen Bundesheerkommission, namentlich dem Präsidium Reinhard Bösch, Friedrich Ofenauer und Robert Laimer, für ihre wertvolle Arbeit und ihr Engagement im Interesse und zum Wohle der Soldatinnen und Soldaten. (Schluss) red

HINWEIS: Ein Foto von der Übergabe des Jahresberichts finden Sie im Webportal des Parlaments.

