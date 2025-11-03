Grüne/Götze: WKO spricht stets vom Sparen – außer bei sich selbst

Wien (OTS) -

„Die Wirtschaftskammer spricht immer gerne vom Sparen – außer bei sich selbst! Das beweist sie heute einmal mehr: Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Berufsgruppen bekommen Mitarbeiter:innen der Wirtschaftskammer mit 4,2 % Gehaltserhöhung weit mehr als eine Anpassung an die Inflation. Davon können viele Arbeitnehmer:innen nur träumen“, kritisiert Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen.

„Die Wirtschaftskammer selbst sitzt auf Milliardenrücklagen aus den Umlagen österreichischer Unternehmer:innen. Anstatt diese, wie von uns gefordert, durch eine Senkung der Kammerumlagen zu entlasten, verwendet die WKO die Mittel für sich selbst. Die Kammer sollte eine Vertretung und Serviceorganisation der Unternehmen sein - stattdessen wirkt sie eher wie ein Selbstbedienungsladen. Kein Wunder, dass viele Unternehmen bereits am – grundsätzlich sinnvollen – Konzept der Pflichtmitgliedschaft zweifeln“, schließt Götze.