Österreichischer Jazzpreis: "High Impact Award" für Wolfgang Muthspiel und Wolfgang Puschnig

Wien (OTS) -

Der „High Impact Award“ des Österreichischen Jazzpreises wird 2025 erstmals vergeben (powered by KELAG). Er würdigt außerordentliche, langjährige Beiträge zur Entwicklung und Repräsentation der österreichischen Jazzmusik im In- und Ausland. Der Preis geht in diesem Jahr ex aequo an zwei herausragende Instrumentalisten und Komponisten: Wolfgang Puschnig und Wolfgang Muthspiel.

Ihre Fähigkeit, über kulturelle Grenzen hinweg in unmittelbaren musikalischen Dialog zu treten, macht ihre Musik, in der die Improvisation eine wesentliche Rolle spielt, zu einem wichtigen, gesellschaftspolitischen Hoffnungsträger: Sie macht uns – in Anlehnung an die Ziele des UNESCO Jazz-Day – die Bedeutung des Jazz als Kraft für Frieden, Dialog und globales gegenseitiges Verständnis bewusst.

Alle Preisträger des Jahres 2025 werden bei der feierlichen Verleihung am 26. November 2025 im Casino Velden ab 19:30 Uhr zu hören sein: Helene Glüxam (Newcomer 2025), das Kenji Herbert Trio (Album 2025), Christian Muthspiel & Orjazztra Vienna (Live Act 2025) und gemeinsam Wolfgang Muthspiel (git) und Wolfgang Puschnig (sax). Die Gala wird live auf Ö1 und ORF ON übertragen. Tickets gibt es auf www.jazzpreis.at.

Der Empfang zur Verleihung mit Musikbeiträgen (Jam Music Lab Private University Wien in Kooperation mit Gustav Mahler Privatuniversität Klagenfurt) und Interviewmöglichkeit mit den Gewinner:innen startet am 26.11.2025 um 17 Uhr.

Der jährlich vergebene Jazzpreis – eine Initiative von Österreichischer Musikrat (ÖMR), mica – music austria, IG world music, Ö1 und Porgy & Bess – versteht sich als bedeutende Plattform zur Sichtbarmachung und Förderung der pulsierenden österreichischen Jazz und Global Music Szene.

Für 2025 konnten das Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, das Land Kärnten, die KELAG-Privatstiftung (Sponsor des „High Impact Award“), die Kärntner Fachvertretung der Film- und Musikwirtschaft sowie die Jam Music Lab Privatuniversität als Förderpartner gewonnen werden; als Medienpartner begleiten Ö1, ORF, ORF Kärnten und das Concerto Magazin die Auszeichnung.

