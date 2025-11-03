- 03.11.2025, 15:01:33
Vollpension-Studie enthüllt: Kaiserschmarrn und Milchkaffee sind Österreichs süße Lieblinge
Café Vollpension und Marketagent präsentieren repräsentative Umfrage zu beliebtesten Klassikern auf Österreichs Kaffeetischen
Generationen mögen verschieden sein, aber wenn’s ums süße Leben geht, dann sind sich Jung und Alt in Österreich einig: Der Kaiserschmarrn ist und bleibt der Star am Süßspeisenhimmel. Das zeigt eine aktuelle, repräsentative Umfrage von Generationencafé Vollpension und Marketagent. Ganze 34,2 % der Befragten kürten ihn zur Lieblingssüßspeise – dicht gefolgt von Apfelstrudel (28,9 %), Palatschinken (27,8 %) und der Sachertorte (20 %). Die Marillenroulade landet mit mageren 4 % auf dem letzten Platz.
Doch nicht nur Mehlspeisen stehen in Österreich hoch im Kurs – auch die Kaffeekultur behauptet sich trotz Matcha & Co als fixer Bestandteil der heimischen Tradition. Besonders beliebt sind Milchkaffee (19,9 %), Verlängerter (14,5 %) und Wiener Melange (13,6 %). Und ob jetzt gesund – hin oder her – für fast jede*n Fünfte*n reicht in der Früh ein Kaffee als “Frühstück”. 22,4 % der Befragten haben übrigens das Backen von den Großeltern gelernt – ein klares Zeichen dafür, dass Mehlspeisen nicht nur schmecken, sondern auch das Generationenmiteinander fördern.
