Vollpension-Studie enthüllt: Kaiserschmarrn und Milchkaffee sind Österreichs süße Lieblinge

Wien (OTS) -

Generationen mögen verschieden sein, aber wenn’s ums süße Leben geht, dann sind sich Jung und Alt in Österreich einig: Der Kaiserschmarrn ist und bleibt der Star am Süßspeisenhimmel. Das zeigt eine aktuelle, repräsentative Umfrage von Generationencafé Vollpension und Marketagent. Ganze 34,2 % der Befragten kürten ihn zur Lieblingssüßspeise – dicht gefolgt von Apfelstrudel (28,9 %), Palatschinken (27,8 %) und der Sachertorte (20 %). Die Marillenroulade landet mit mageren 4 % auf dem letzten Platz.

Doch nicht nur Mehlspeisen stehen in Österreich hoch im Kurs – auch die Kaffeekultur behauptet sich trotz Matcha & Co als fixer Bestandteil der heimischen Tradition. Besonders beliebt sind Milchkaffee (19,9 %), Verlängerter (14,5 %) und Wiener Melange (13,6 %). Und ob jetzt gesund – hin oder her – für fast jede*n Fünfte*n reicht in der Früh ein Kaffee als “Frühstück”. 22,4 % der Befragten haben übrigens das Backen von den Großeltern gelernt – ein klares Zeichen dafür, dass Mehlspeisen nicht nur schmecken, sondern auch das Generationenmiteinander fördern.