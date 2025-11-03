  • 03.11.2025, 15:01:33
  • /
  • OTS0111

Vollpension-Studie enthüllt: Kaiserschmarrn und Milchkaffee sind Österreichs süße Lieblinge

Café Vollpension und Marketagent präsentieren repräsentative Umfrage zu beliebtesten Klassikern auf Österreichs Kaffeetischen

Wien (OTS) - 

Generationen mögen verschieden sein, aber wenn’s ums süße Leben geht, dann sind sich Jung und Alt in Österreich einig: Der Kaiserschmarrn ist und bleibt der Star am Süßspeisenhimmel. Das zeigt eine aktuelle, repräsentative Umfrage von Generationencafé Vollpension und Marketagent. Ganze 34,2 % der Befragten kürten ihn zur Lieblingssüßspeise – dicht gefolgt von Apfelstrudel (28,9 %), Palatschinken (27,8 %) und der Sachertorte (20 %). Die Marillenroulade landet mit mageren 4 % auf dem letzten Platz.

Doch nicht nur Mehlspeisen stehen in Österreich hoch im Kurs – auch die Kaffeekultur behauptet sich trotz Matcha & Co als fixer Bestandteil der heimischen Tradition. Besonders beliebt sind Milchkaffee (19,9 %), Verlängerter (14,5 %) und Wiener Melange (13,6 %). Und ob jetzt gesund – hin oder her – für fast jede*n Fünfte*n reicht in der Früh ein Kaffee als “Frühstück”. 22,4 % der Befragten haben übrigens das Backen von den Großeltern gelernt – ein klares Zeichen dafür, dass Mehlspeisen nicht nur schmecken, sondern auch das Generationenmiteinander fördern.

Rückfragen & Kontakt

Vollpension Pressestelle
Telefon: +43 1 524 43 00
E-Mail: vollpension@grayling.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright