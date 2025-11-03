  • 03.11.2025, 15:00:03
  • /
  • OTS0110

Stefan Lenglinger diskutiert im „ZIB Talk“ zu: „Vom Stadtbild bis zur Staatsbürgerschaft – Wer gehört zu uns?“

Am 4. November um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Migration als Problem im Stadtbild – die Aussage des deutschen Bundeskanzlers Merz schlägt auch in Österreich hohe Wellen. Gefährdet zu viel Zuwanderung die Sicherheit im Land? Wer soll Teil unserer Gesellschaft sein und wer nicht? Rund jede fünfte Person hierzulande besitzt keine österreichische Staatsbürgerschaft. Österreich gilt als besonders streng bei den Einbürgerungsvorschriften. Ist das notwendig, um den Wert der Staatsbürgerschaft zu schützen? Oder ist es an der Zeit, einem großen Teil der Bevölkerung mehr Mitsprache und somit auch das allgemeine Wahlrecht zu ermöglichen?
Darüber diskutieren am Dienstag, dem 4. November 2025, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Stefan Lenglinger im „ZIB Talk“:

Alma Zadić
stv. Klubobfrau Die Grünen

Michael Schilchegger
Verfassungssprecher FPÖ

Olga Kosanović
Regisseurin

Martina Salomon
Herausgeberin „Kurier“

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright