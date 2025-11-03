Stefan Lenglinger diskutiert im „ZIB Talk“ zu: „Vom Stadtbild bis zur Staatsbürgerschaft – Wer gehört zu uns?“

Wien (OTS) -

Migration als Problem im Stadtbild – die Aussage des deutschen Bundeskanzlers Merz schlägt auch in Österreich hohe Wellen. Gefährdet zu viel Zuwanderung die Sicherheit im Land? Wer soll Teil unserer Gesellschaft sein und wer nicht? Rund jede fünfte Person hierzulande besitzt keine österreichische Staatsbürgerschaft. Österreich gilt als besonders streng bei den Einbürgerungsvorschriften. Ist das notwendig, um den Wert der Staatsbürgerschaft zu schützen? Oder ist es an der Zeit, einem großen Teil der Bevölkerung mehr Mitsprache und somit auch das allgemeine Wahlrecht zu ermöglichen?

Darüber diskutieren am Dienstag, dem 4. November 2025, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Stefan Lenglinger im „ZIB Talk“:

Alma Zadić

stv. Klubobfrau Die Grünen

Michael Schilchegger

Verfassungssprecher FPÖ

Olga Kosanović

Regisseurin

Martina Salomon

Herausgeberin „Kurier“