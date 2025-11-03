Generaldirektorin betraut neue Leiterin mit dem Referat Markt- und Kartellscreening

Wien (OTS) -

Das Referat Markt- und Kartellscreening wird mit 01.11.2025 von Mag. Corinna Potocnik-Manzouri geleitet. Damit verstärkt die BWB ihre Fachkompetenz im Digitalbereich.

Das Referat Markt- und Kartellscreening wurde 2025 zur Aufdeckung von wettbewerbsbeschränkenden oder -verzerrenden Verhaltensweisen eingerichtet. Ziel sind die Entwicklung und der Ausbau eines breiten Spektrums an Ermittlungsinstrumenten und proaktiven Aufdeckungsansätzen mit digitalen Methoden. Im Referat wird juristische, ökonomische und digitale Kompetenz zusammengeführt. Damit wird ein weiterer Beitrag zur Sicherstellung des effizienten und effektiven Kartell- und Wettbewerbsvollzugs geleistet.

Die Generaldirektorin Natalie Harsdorf betraute mit 01.11.2025 Corinna Potocnik-Manzouri mit der Leitung des Referats Markt- und Kartellscreening, sie leitete das Referat seit 01.04.2025 interimistisch. Das Referat ist in der Stabstelle unter der Führung von Barbara Seelos eingerichtet. Potocnik-Manzouri ist seit 2022 als Referentin in der BWB tätig. Zuvor führten sie ihre beruflichen Stationen als Universitätsassistentin an die Abteilung Europarecht der Universität Wien sowie in verschiedene Wirtschaftskanzleien im In- und Ausland. Sie ist Autorin zahlreicher Fachpublikationen, war zuletzt externe Lehrbeauftragte an der Universität Wien und hält regelmäßig Vorträge zum Kartell- und Wettbewerbsrecht sowie Europarecht.

„Mit dem Referat Markt- und Kartellscreening gelingt eine weitere Stärkung der BWB. Es freut mich sehr, dass Corinna Potocnik-Manzouri die Leitung übernimmt!“, so die Generaldirektorin Natalie Harsdorf.