Wien/Rankweil (OTS) - Eine Schülerin der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLWA) Rankweil hat einen von der campus a Akademie für Journalismus und A1 in Zusammenarbeit mit Samsung ausgelobten Preis für Schülerjournalismus gewonnen. Die 15-Jährige überzeugte zunächst die Jury, gelangte so auf die Shortlist der besten fünf Beiträge und ging in der Folge beim Publikumsvoting als Siegerin hervor.

Als Preis erhält sie ein neues vertragsfreies Samsung-Smartphone plus Bluetooth-Kopfhörer. „Ich denke, wir haben mit der Gewinnerin ein journalistisches Talent entdeckt und danken A1 und Samsung für die Ermöglichung des Preises“, sagt Anna Patsch von der campus a Akademie.

A1 Regionalmanager Christoph Wellenzohn ergänzt: „Gerade in einer Zeit, in der Informationen überall und jederzeit verfügbar sind, ist Medienkompetenz wichtiger denn je. Deshalb unterstützen wir gerne diese Initiative, die junge Menschen dabei fördert, kritisch und kreativ mit Medien umzugehen. Wir gratulieren der Gewinnerin ganz herzlich und freuen uns, als Partner dabei zu sein.“

Vorarlberger Schülerin gewinnt Nachwuchspreis für Journalismus – Preisverleihung an HLWA Rankweil

Datum: 04.11.2025, 10:30 Uhr

Ort: HLWA Rankweil

Negrellistraße 50a

6830 Rankweil

Österreich