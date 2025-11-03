- 03.11.2025, 13:59:02
Aviso: PK zum „Fortschrittsbericht der Green Finance Alliance“ mit BM Totschnig, VBV-Vorsorgekasse VOin Attermeyer, BKS Bank-VO Böckmann
Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig, VBV-Vorsorgekasse Vorständin Mag. Michaela Attermeyer und BKS Bank-Vorstand Mag. Dietmar Böckmann laden herzlich ein zur Pressekonferenz zur Vorstellung des Fortschrittsberichts der Green Finance Alliance. Diese Kooperation zwischen Finanzdienstleistern und Ministerium mobilisiert privates Kapital für grüne Technologien und trägt damit wesentlich zur nachhaltigen Weiterentwicklung der heimischen Wirtschaft bei. Der Fortschrittsbericht zeigt messbare Erfolge dieser Allianz.
Wann: Mittwoch, 05. November 2025, um 11:30 Uhr
Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)
Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung bis Mittwoch Früh unter presse@bmluk.gv.at und ersuchen Sie, beim Portier Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.
