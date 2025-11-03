Dialogschmiede wird zur Drehscheibe einer integrierten Tourismus Technologie - Gruppe

Wien/Salzburg (OTS) -

Dialogschmiede richtet seine Beteiligungsstrategie neu aus und stärkt gezielt jene Verticals, in denen digitale Transformation unmittelbar wirtschaftliche Wirkung entfaltet. Im Mittelpunkt steht künftig der Tourismus – mit der Dialogschmiede als zentraler Plattform einer Gruppe, die Marketing, Technologie und E-Commerce verbindet.

Neben der bereits im Eigentum stehenden Droid Marketing, einem Spezialisten für Marketing-Automatisierung, wird bis Ende 2025 auch Vouchercube, eine auf E-Commerce im Tourismus spezialisierte Lösung, Teil der künftig nach außen als Dialogschmiede Gruppe auftretenden Agentur. Ziel ist der Aufbau eines intelligent vernetzten Ökosystems für datenbasierte Tourismuskommunikation im gesamten Alpenraum.

„Erfahrungen aus führenden Tourismusregionen nutzen“

Alexandra Horvath, Geschäftsführerin der Dialogschmiede GmbH:

„Wir sehen in der Bündelung unserer Kompetenzen enormes Potenzial – wirtschaftlich wie strategisch. Projekte wie Serfaus-Fiss-Ladis und Zell am See-Kaprun zeigen, wie stark digitale Kommunikation und datenbasierte Vermarktung den Tourismus voranbringen können. Diese Erfahrungen wollen wir nutzen, um unsere Lösungen im gesamten Alpenraum auszurollen – mit einem klaren Fokus auf Effizienz, Synergien und nachhaltigem Wachstum.“

„Technologische Reife als Basis für Skalierung“

Christian Spath, Geschäftsführer der Vouchercube

„Mit Vouchercube erweitern wir die technologische Basis der Gruppe entscheidend. Die Plattform hat in den letzten Jahren einen hohen Reifegrad erreicht und fügt sich perfekt in die bestehenden Automatisierungslösungen ein. Das Zusammenspiel mit Droid Marketing eröffnet uns die Möglichkeit, Visitor Economy im Tourismus digital vollständig abzubilden – vom ersten Interesse bis zur langfristigen Gästebindung.“

Präsenz bei der GAST: Keyplayer beim Tourism Technology Festival

Alle zentralen Vertreter:innen der Dialogschmiede Gruppe werden beim Tourism Technology Festival im Rahmen der diesjährigen GAST in Salzburg vor Ort sein. Terminanfragen richten Sie bitte an: Daryna Koszlova – PR & Kommunikation, Dialogschmiede Gruppe.

Tourism Technology Festival 3.0

Datum: 08.11.2025 - 09.11.2025

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: "Alles für den Gast" Messe, Salzburg

Am Messezentrum 1

5020 Salzburg

Österreich

URL: https://tourism-technology.com/