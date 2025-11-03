- 03.11.2025, 12:29:32
- /
- OTS0091
Termine am 4. November in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
09:00 Uhr, Wiedereröffnung "Kriseninterventionszentrum Wien" mit u.a. Sozialministerin Korinna Schumann und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Akkreditierung: http://www.kriseninterventionszentrum.at, (9., Lazarettgasse 14A, Gebäude Barcode 1 Ebene 2)
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK