REMINDER: Verleihung des Österreichischen Frauenpreises mit Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, 4. November 2025, 18.00 Uhr

Frauenministerin würdigt zusätzlich afghanische Botschafterin Manizha Bakhtari

Wien (OTS) - 

MORGEN, Dienstag, den 4. November 2025, lädt Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner zur Verleihung des Käthe Leichter-Staatspreises, des Grete Rehor-Staatspreises sowie weiterer gestifteter Preise. Die Preise erinnern an exzellente Leistungen im Dienst der Frauen- und Menschenrechte, blicken mit Respekt auf jene Frauen zurück, die Pionierinnen waren und würdigen diejenigen, die heute mit ungebrochener Kraft weiterwirken. Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen.

Um Akkreditierung wird gebeten unter theresa.schobesberger@bmfwf.gv.at

Termin für Medien:

18.00 – 20.00 Uhr
PREISVERLEIHUNGEN

Käthe Leichter-Lebenswerkpreis, Käthe Leichter-Staatspreis, Grete Rehor-Staatspreis gestiftet von der Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung

Käthe Leichter-Preise gestiftet von der Arbeiterkammer Wien und der Österreichischen Nationalbank

Grete Rehor-Preise in den Kategorien „Wirtschaft“, „Bildung, Wissenschaft, Arbeitswelt“, „MINT und Digitalisierung“ und „Wirtschaftswissenschaften“ gestiftet von dem Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus, der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, dem Bundesminister für Bildung, dem Staatssekretär für Digitalisierung im Bundeskanzleramt, dem Österreichischen Frauenfonds LEA und der Österreichischen Nationalbank

Ort: Technische Universität Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien, Kuppelsaal (Einlass ab 17.15 Uhr)

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Theresa Schobesberger, BA
Telefon: +4366488455349
E-Mail: theresa.schobesberger@bmfwf.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
