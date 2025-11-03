NEOS: Wirtschaftskammer hat jegliches Maß und jede Bodenhaftung verloren

Wien (OTS) -

„Was sich die Wirtschaftskammer da leistet, ist eine Verhöhnung all jener, die in Österreich tagtäglich ums wirtschaftliche Überleben kämpfen“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos zur übermäßig hohen Lohnanpassung der WKÖ. „Während die österreichische Industrie ums Überleben kämpft, die gesamte Privatwirtschaft in einer dramatischen Lage steckt und immer mehr Menschen in Österreich ihre Jobs verlieren, gönnt sich die Wirtschaftskammer in ihrem eigenen Wirkungsbereich eine satte Lohnerhöhung weit über dem Durchschnitt – finanziert mit den Zwangsbeiträgen der krisengebeutelten Unternehmen. Das ist schlicht verantwortungslos.“

Der NEOS-Generalsekretär erinnert daran, dass die heimische Wirtschaft und der Staatshaushalt durch die zukunftsvergessene Politik der Vorgängerregierungen völlig aus den Fugen geraten seien: „Alle müssen jetzt den Gürtel enger schnallen – die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die Unternehmen, die Beschäftigten. Nur die Wirtschaftskammer lebt weiter in ihrer eigenen Welt, als gäbe es keine Krise.“

Hoyos fordert deshalb klare Konsequenzen: „Statt sich selbst zu belohnen, sollte die Kammer endlich ihre Rücklagen auflösen und ihre Strukturen reformieren. Die WKÖ muss an der Seite der Unternehmerinnen und Unternehmer stehen und darf sich nicht auf deren Kosten bereichern. Es ist höchste Zeit für Verantwortung, Transparenz und echten Reformwillen. Eine Organisation, die auf Zwangsmitgliedschaft basiert und dann so mit dem Geld der Betriebe umgeht, hat jedes Recht auf diese Pflichtbeiträge verloren. Die Zwangsmitgliedschaft muss weg – jetzt dringender denn je.“