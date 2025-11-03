  • 03.11.2025, 12:16:32
  • /
  • OTS0084

Fachtag ERMÖGLICHEN – BEFÄHIGEN – ERMUTIGEN am 6. November 2025, von 9.30 – 17.00 Uhr

im Power Center der Energie AG, Böhmerwaldstrasse 3, 4020 Linz

Linz (OTS) - 

Von der Vision zum Programm

Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns über den Tellerrand der „Versorgung“ in aktuelle Themenbereiche und die Zukunft der Hospiz und Palliative Care zu blicken.

Mit hochkarätigen Key-Notes von Schriftsteller Dimitré Dinev (Engelszungen, Zeit der Mutigen) und von Schauspieler und Autor Samuel Koch, seit einem Unfall bei Wetten dass...! vom Hals abwärts querschnittgelähmt, mit Expert:innen wie Marianne Buchegger (Demenz), Petra Haderer (Gesundheitslots:innen), Elisabeth Reitinger (Inst. F. Pflegewissenschaft), Axel Doll (Leiter HPC Lehre Uniklinik Köln und dgp-AG LSBTIQ+), Monika Stark (med4hope), Matthias Dvoracek (inklusiver Bestatter), Mireille Ngosso (diversitätssensible Medizinerin), Gianluca Iannantuoni (Hospiz für Menschen mit Behinderungen), Patrick Schuchter (Philosophische Praxis in Palliative Care und Hospizarbeit), Rebecca Tiberini (Interdisziplinary Rehabilitative Palliative Care), Christina Grebe (Leiterin der Palliativstation, Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck) und Markus Hutterer (OA Neuroonkologie und Neuropalliative Care).

Außerdem laden wir zum Meet-the-experts-forum zu 19 verschiedenen Themen bzw. Projekten

Details zum Programm: https://veranstaltungen-hospiz.at/fachtag_2025-11-06/

Rückfragen & Kontakt

Akkreditierungen bei HOSPIZ ÖSTERREICH
Catrin Neumüller
Telefon: +43 699 10814946
E-Mail: catrin.neumueller@hospiz.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DVH

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright