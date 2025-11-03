Fachtag ERMÖGLICHEN – BEFÄHIGEN – ERMUTIGEN am 6. November 2025, von 9.30 – 17.00 Uhr

Linz (OTS) -

Von der Vision zum Programm

Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns über den Tellerrand der „Versorgung“ in aktuelle Themenbereiche und die Zukunft der Hospiz und Palliative Care zu blicken.

Mit hochkarätigen Key-Notes von Schriftsteller Dimitré Dinev (Engelszungen, Zeit der Mutigen) und von Schauspieler und Autor Samuel Koch, seit einem Unfall bei Wetten dass...! vom Hals abwärts querschnittgelähmt, mit Expert:innen wie Marianne Buchegger (Demenz), Petra Haderer (Gesundheitslots:innen), Elisabeth Reitinger (Inst. F. Pflegewissenschaft), Axel Doll (Leiter HPC Lehre Uniklinik Köln und dgp-AG LSBTIQ+), Monika Stark (med4hope), Matthias Dvoracek (inklusiver Bestatter), Mireille Ngosso (diversitätssensible Medizinerin), Gianluca Iannantuoni (Hospiz für Menschen mit Behinderungen), Patrick Schuchter (Philosophische Praxis in Palliative Care und Hospizarbeit), Rebecca Tiberini (Interdisziplinary Rehabilitative Palliative Care), Christina Grebe (Leiterin der Palliativstation, Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck) und Markus Hutterer (OA Neuroonkologie und Neuropalliative Care).

Außerdem laden wir zum Meet-the-experts-forum zu 19 verschiedenen Themen bzw. Projekten

Details zum Programm: https://veranstaltungen-hospiz.at/fachtag_2025-11-06/