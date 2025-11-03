  • 03.11.2025, 12:09:32
  • /
  • OTS0080

Quester-Insolvenz: Gewerkschaft GPA sichert Betroffenen volle Unterstützung zu

GPA-Wucherer: „Werden uns für Erhalt jedes einzelnen Arbeitsplatzes einsetzen!“

Wien (OTS) - 

Wie heute bekannt wurde hat der Baustoffhändler Quester Insolvenz angemeldet. Beim Handelsgericht Wien wurde ein Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. „Wir befinden uns in engem Austausch mit dem Betriebsrat und sichern den Beschäftigten unsere volle Unterstützung zu“, betont die Vorsitzende der GPA Wien, Bettina Wucherer.

„Wir werden die Lage gemeinsam mit dem Betriebsrat genau verfolgen und uns für den Erhalt jedes einzelnen Arbeitsplatzes einsetzen “, so Wucherer weiter. „Unser Ziel ist es für die Beschäftigten möglichst schnell Klarheit zu schaffen. Nach den heutigen Gesprächen mit der Geschäftsführung werden die Beschäftigten am Mittwoch bei einer Betriebsversammlung über die nächsten Schritte informiert“, ergänzt die Gewerkschafterin.

„Die Gewerkschaft steht an der Seite der Betroffenen. Wir raten Ihnen, keinerlei Vereinbarungen zu unterschreiben, ohne sich vorher beraten zu lassen“, appelliert Wucherer abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit
Raphaela Lang
Telefon: 0676 817 111 368 bzw. 05 0301-21 368
E-Mail: raphaela.lang@gpa.at
Website: https://www.gpa.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright