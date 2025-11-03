Quester-Insolvenz: Gewerkschaft GPA sichert Betroffenen volle Unterstützung zu

Wien (OTS) -

Wie heute bekannt wurde hat der Baustoffhändler Quester Insolvenz angemeldet. Beim Handelsgericht Wien wurde ein Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. „Wir befinden uns in engem Austausch mit dem Betriebsrat und sichern den Beschäftigten unsere volle Unterstützung zu“, betont die Vorsitzende der GPA Wien, Bettina Wucherer.

„Wir werden die Lage gemeinsam mit dem Betriebsrat genau verfolgen und uns für den Erhalt jedes einzelnen Arbeitsplatzes einsetzen “, so Wucherer weiter. „Unser Ziel ist es für die Beschäftigten möglichst schnell Klarheit zu schaffen. Nach den heutigen Gesprächen mit der Geschäftsführung werden die Beschäftigten am Mittwoch bei einer Betriebsversammlung über die nächsten Schritte informiert“, ergänzt die Gewerkschafterin.

„Die Gewerkschaft steht an der Seite der Betroffenen. Wir raten Ihnen, keinerlei Vereinbarungen zu unterschreiben, ohne sich vorher beraten zu lassen“, appelliert Wucherer abschließend.