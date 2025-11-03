vida-Hebenstreit: WKÖ setzt wichtiges Signal gegen Kaufkraftverlust

Wien (OTS) -

„Ich begrüße das Umdenken der Wirtschaftskammer und ihres Präsidenten ausdrücklich. Lohnzurückhaltung und Kaufkraftverlust können keine Lösung sein – das haben wir als Gewerkschaft immer gesagt. Wenn nun die Wirtschaftskammer für ihre eigenen Beschäftigten ein Plus von 4,2 Prozent vereinbart, ist das ein klares Bekenntnis, dass es ohne ordentliche Lohnsteigerungen keine wirtschaftliche Erholung gibt“, betont Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft vida.

Wer die Wirtschaft stärken will, muss die Kaufkraft stärken

„Die Beschäftigten sind keine Kostenstelle, sie sind die Stütze der Wirtschaft. Jeder Euro mehr im Börsel ist ein Euro, der wieder ausgegeben wird – und genau das braucht unser Land nach Jahren der Teuerung und stagnierender Konjunktur. Wer also – wie die Wirtschaftskammer – erkennt, dass Lohnzurückhaltung die Krise nur verlängert, dem kann man nur gratulieren“, so Hebenstreit.

Wichtiges Signal für Handels- und Sicherheitsbranche

„Dieser Abschluss ist ein wichtiges Signal für die laufenden Verhandlungen im Handel und in der Sicherheitsbranche. Gerade diese Beschäftigten haben in den letzten Jahren enorme Mehrleistungen erbracht, oft unter schwierigen Bedingungen – und sie verdienen nun Abschlüsse, die deutlich über der rollierenden Inflation liegen“, stellt der vida-Vorsitzende klar.

Jetzt braucht es echte Vorbildwirkung

„Wenn die Wirtschaftskammer bei sich selbst erkennt, dass faire Löhne die Grundlage für Stabilität sind, dann sollte sie diese Erkenntnis auch in die laufenden Kollektivvertragsverhandlungen mitnehmen. Kaufkraftstärkung ist keine Gefahr für die Wirtschaft – sie ist ihre Voraussetzung“, so Hebenstreit abschließend.