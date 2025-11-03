- 03.11.2025, 11:24:02
- /
- OTS0069
Terminerinnerung: Verleihung der a·g·e Awards am 4. November 2025 im Parlament
Seniorenratspräsidentinnen Gerstorfer und Korosec und ÖJC-Präsident Stöger laden Medienvertreter:innen herzlich ein
Die Seniorenratspräsidentinnen Birgit Gerstorfer und Ingrid Korosec sowie ÖJC-Präsident Christian Stöger erinnern die Vertreterinnen und Vertreter der Medien an die Verleihung der a·g·e Awards in den drei Kategorien Medien, Arbeitswelt und Gesellschaft.
Datum: 04.11.2025, 17:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Nationalratssitzungssaal, Parlament Österreich
Dr.-Karl-Renner-Ring 3
1017 Wien
Österreich
Es wird um eine Anmeldung über die Webseite des Parlaments gebeten.
URL: https://www.parlament.gv.at/erleben/veranstaltungen/1527024?selectedtab=pressebox
Rückfragen & Kontakt
www.age.at
Österreichischer Seniorenrat
Tel: (01) 892 34 65
kontakt@seniorenrat.at
http://www.seniorenrat.at
Österreichischer Journalisten Club
Tel: (01) 982 85 55-0
office@oejc.at
http://www.oejc.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SER