Terminerinnerung: Verleihung der a·g·e Awards am 4. November 2025 im Parlament

Die Seniorenratspräsidentinnen Birgit Gerstorfer und Ingrid Korosec sowie ÖJC-Präsident Christian Stöger erinnern die Vertreterinnen und Vertreter der Medien an die Verleihung der a·g·e Awards in den drei Kategorien Medien, Arbeitswelt und Gesellschaft.

Datum: 04.11.2025, 17:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Nationalratssitzungssaal, Parlament Österreich

Dr.-Karl-Renner-Ring 3

1017 Wien

Österreich

Es wird um eine Anmeldung über die Webseite des Parlaments gebeten.

URL: https://www.parlament.gv.at/erleben/veranstaltungen/1527024?selectedtab=pressebox