  • 03.11.2025, 11:24:02
  • /
  • OTS0069

Terminerinnerung: Verleihung der a·g·e Awards am 4. November 2025 im Parlament

Seniorenratspräsidentinnen Gerstorfer und Korosec und ÖJC-Präsident Stöger laden Medienvertreter:innen herzlich ein

Wien (OTS) - 

Die Seniorenratspräsidentinnen Birgit Gerstorfer und Ingrid Korosec sowie ÖJC-Präsident Christian Stöger erinnern die Vertreterinnen und Vertreter der Medien an die Verleihung der a·g·e Awards in den drei Kategorien Medien, Arbeitswelt und Gesellschaft.

Datum: 04.11.2025, 17:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Nationalratssitzungssaal, Parlament Österreich
Dr.-Karl-Renner-Ring 3
1017 Wien
Österreich

Es wird um eine Anmeldung über die Webseite des Parlaments gebeten.

URL: https://www.parlament.gv.at/erleben/veranstaltungen/1527024?selectedtab=pressebox

Rückfragen & Kontakt

www.age.at

Österreichischer Seniorenrat
Tel: (01) 892 34 65
kontakt@seniorenrat.at
http://www.seniorenrat.at

Österreichischer Journalisten Club
Tel: (01) 982 85 55-0
office@oejc.at
http://www.oejc.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SER

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright