Lotto: Kein Sechser – am Mittwoch geht es um 1,4 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Nachdem sie zu Halloween noch schnell einen Lotto Sechser „produzierte“, nahm sich Fortuna am Wochenende offensichtlich kurzfristig frei, denn am Sonntag gab es weder bei Lotto noch bei LottoPlus einen Sechser, und auch beim Joker blieb ein Gewinn im ersten Rang aus. Für die „sechs Richtigen“ warten bei der nächsten Ziehung am Mittwoch somit rund 1,4 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es zuletzt drei Gewinner:innen mit jeweils rund 24.600 Euro. Je ein Gewinn wurde in der Steiermark per Quicktipp sowie in Oberösterreich und über win2day jeweils per Normalschein erzielt.

LottoPlus

Da es bei LottoPlus keinen Sechser gab, wird hier die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt. Damit dürfen sich 27 Spielteilnehmer:innen über je rund 7.500 Euro freuen. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch werden rund 200.000 Euro erwartet.

Joker

Schließlich blieb auch beim Joker ein Gewinn im ersten Rang aus. Dies bereits zum zweiten Mal in Folge, und so wartet am Mittwoch ein Doppeljackpot mit rund 500.000 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 2. November 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen.