  • 03.11.2025, 11:16:32
  • /
  • OTS0068

Lotto: Kein Sechser – am Mittwoch geht es um 1,4 Millionen Euro

Doppeljackpot beim Joker – rund 500.000 Euro warten

Wien (OTS) - 

Nachdem sie zu Halloween noch schnell einen Lotto Sechser „produzierte“, nahm sich Fortuna am Wochenende offensichtlich kurzfristig frei, denn am Sonntag gab es weder bei Lotto noch bei LottoPlus einen Sechser, und auch beim Joker blieb ein Gewinn im ersten Rang aus. Für die „sechs Richtigen“ warten bei der nächsten Ziehung am Mittwoch somit rund 1,4 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es zuletzt drei Gewinner:innen mit jeweils rund 24.600 Euro. Je ein Gewinn wurde in der Steiermark per Quicktipp sowie in Oberösterreich und über win2day jeweils per Normalschein erzielt.

LottoPlus

Da es bei LottoPlus keinen Sechser gab, wird hier die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt. Damit dürfen sich 27 Spielteilnehmer:innen über je rund 7.500 Euro freuen. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch werden rund 200.000 Euro erwartet.

Joker

Schließlich blieb auch beim Joker ein Gewinn im ersten Rang aus. Dies bereits zum zweiten Mal in Folge, und so wartet am Mittwoch ein Doppeljackpot mit rund 500.000 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 2. November 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Lotterien GmbH

Günter Engelhart
Telefon: +43 (1) 79070 - 31910

Christopher Reisinger
Telefon: +43 (1) 79070 - 31933

Gerlinde Wohlauf
Telefon: +43 (1) 79070 - 31920

Website: https://www.lotterien.at, https://www.win2day.at,
https://www.playsponsible.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LMO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright