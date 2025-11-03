  • 03.11.2025, 11:00:04
Einladung zur Pressekonferenz „Die Ballsaison 2025/26“

Wien (OTS) - 

Die Wirtschaftskammer Wien lädt zur Pressekonferenz zum Start der diesjährigen Ballsaison, die verspricht, bisherige Rekorde zu brechen. Mehr Gäste und mehr Umsatz denn je werden erwartet.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

  • Maria Neumann, Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk

  • Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft

  • Armin Egger, Geschäftsführer der Hofburg BetriebsgesmbH

Wann:

Mittwoch, 5. November, 10 Uhr

Wo:

Wiener Hofburg – Schatzkammersaal, Parterre

Zugang über den Heldenplatz

Wir bitten um Anmeldung unter: presse@wkw.at

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Wien
Mag. (FH) Stephan Fuchs
Telefon: 01/54150-1465
E-Mail: Stephan.fuchs@wkw.at

