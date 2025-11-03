- 03.11.2025, 11:00:04
Einladung zur Pressekonferenz „Die Ballsaison 2025/26“
Die Wirtschaftskammer Wien lädt zur Pressekonferenz zum Start der diesjährigen Ballsaison, die verspricht, bisherige Rekorde zu brechen. Mehr Gäste und mehr Umsatz denn je werden erwartet.
Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:
Maria Neumann, Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk
Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft
Armin Egger, Geschäftsführer der Hofburg BetriebsgesmbH
Wann:
Mittwoch, 5. November, 10 Uhr
Wo:
Wiener Hofburg – Schatzkammersaal, Parterre
Zugang über den Heldenplatz
Wir bitten um Anmeldung unter: presse@wkw.at
Rückfragen & Kontakt
Wirtschaftskammer Wien
Mag. (FH) Stephan Fuchs
Telefon: 01/54150-1465
E-Mail: Stephan.fuchs@wkw.at
