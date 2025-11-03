  • 03.11.2025, 10:45:32
  • /
  • OTS0058

Armin Assinger zeigt „9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich“ am 6. November

Tour durch alle 27 Plätze der Schatzsuche 2025 um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Seit 25. Oktober steht es fest: Die Mariazellerbahn in Niederösterreich ist Sieger der Schatzsuche 2025 bei „9 Plätze – 9 Schätze“. Nun wird der Bundesländerabend mit einem weiteren Abend im Zeichen der ORF-Erfolgsshow „verlängert“: Am Donnerstag, dem 6. November 2025, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellt Armin Assinger in der Sendung „9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich“ alle 27 Orte und Plätze, die die Bundesländer in diesem Jahr insgesamt ins Rennen geschickt hatten, noch einmal vor. So kann ganz Österreich nicht nur die neun Landessieger, sondern alle verborgenen Schätze, die heuer zur Wahl standen, kennenlernen.

Auf dem Heldenplatz in Wien trifft Armin Assinger den „ZIB“-Chefreporter und Historiker Fritz Dittlbacher und erfährt Geschichten und Anekdoten rund um die Hofburg, den Heldenplatz, den Volksgarten, die Ringstraße und zu den Republiksjubiläen 80 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg, 80 Jahre Zweite Republik, 70 Jahre Staatsvertrag und 30 Jahre EU-Beitritt Österreichs. Unter anderem geht es um unterirdische Gänge, das größte Weinfass Wiens, ein leuchtendes Geschenk des Zaren in der Hofburg und die Frage, warum der Festsaal der Hofburg nach so langer Zeit immer noch nicht ganz fertiggestellt ist.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright