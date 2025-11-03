Permedio startet Kooperation mit Olympiasiegerin & Ärztin Lara Vadlau

Neunkirchen (NÖ) / Kärnten (OTS) -

Die Ausnahmeathletin aus Österreich zählt seit Jahren zur Weltspitze im Segelsport und verbindet sportliche Höchstleistungen mit medizinischem Fachwissen. Genau diese Kombination macht sie zu einer idealen Partnerin für Permedio, einem Unternehmen, das mit modernsten genetischen und epigenetischen Analysen Menschen dabei unterstützt, Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Prävention individuell zu optimieren.

Sportliche Spitzenleistungen & medizinische Kompetenz

Lara Vadlau hat als Seglerin Geschichte geschrieben: Sie ist mehrfache Welt- und Europameisterin und krönte ihre Karriere 2024 mit dem Olympiasieg in der 470er-Klasse. Parallel dazu absolvierte sie ihr Medizinstudium und vereint damit zwei Welten, die auf den ersten Blick kaum zu vereinbaren scheinen: Hochleistungssport mit täglichem Training und Wettkampfdruck sowie die intensive Ausbildung zur Ärztin. Diese Kombination aus Disziplin, mentaler Stärke und wissenschaftlicher Ausbildung macht sie zu einer einzigartigen Persönlichkeit – und zu einer Partnerin, die die Vision von Permedio glaubwürdig repräsentiert.

Die Rolle der Genetik im Spitzensport – und im Alltag

Im Leistungssport entscheidet oft die kleinste Nuance über Sieg oder Niederlage. Körperliche Regeneration, Belastbarkeit, mentale Stärke und die richtige Medikamentierung im Falle von Verletzungen oder Erkrankungen sind entscheidende Faktoren. Hier kommen genetische Analysen ins Spiel: Sie liefern eine Art „Betriebsanleitung“ für den Körper und machen sichtbar, welche genetischen Faktoren Einfluss auf Stoffwechsel, Muskelfunktion, Regeneration oder die Wirkung von Medikamenten haben.

Für Lara Vadlau ist dieser Ansatz auch aus medizinischer Sicht von hoher Bedeutung: „Für mich ist es entscheidend, zum richtigen Zeitpunkt körperlich wie mental auf Top-Niveau zu sein. Die genetischen Analysen von Permedio sind dabei wie eine Betriebsanleitung für meinen Körper – sie liefern mir Klarheit, wie ich meine Gesundheit schützen und meine Leistung gezielt steuern kann. Als Ärztin schätze ich besonders, dass die Ergebnisse wissenschaftlich fundiert sind und helfen, die richtige Medikamentenwahl zu treffen und Nebenwirkungen zu reduzieren.“

Mit Lara Vadlau als Partnerin will Permedio noch stärker vermitteln, dass Gesundheit und Leistungsfähigkeit nicht dem Zufall überlassen werden müssen. Die Kooperation steht für ein neues Verständnis von Präzisionsmedizin und individueller Vorsorge: wissenschaftlich fundiert, praxisnah und für jede und jeden zugänglich.

Weitere Informationen zu Lara Vadlau: www.laravadlau.at

Weitere Informationen zu Permedio: www.permedio-genetik.com