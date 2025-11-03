QUESTER Baustoffhandel beantragt heute Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung

Wien (OTS) -

Mit heutigem Tag hat die QUESTER Baustoffhandel GmbH einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim Handelsgericht Wien eingereicht.

Die Ursachen für die angespannte finanzielle Situation liegen in erster Linie in der anhaltend negativen Entwicklung der Bauindustrie und dem damit verbundenen Rückgang bei Absatzvolumen, Umsatz und Ertrag.

Es werden bereits intensive Gespräche mit potentiellen Investoren und damit zusammenhängend die Finanzierung des Sanierungsplans geführt. Die nahtlose Fortführung des Betriebes wird mit dem Insolvenzverwalter auf Basis der bereits erarbeiteten Fortbetriebsplanung abgestimmt werden.