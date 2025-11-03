Mehr arbeiten, weniger bremsen: Zeit für neue Leistungsbereitschaft!

Wien (OTS) -

„Der Wirtschaftsbund-Stellenmonitor verzeichnet Ende Oktober 163.849 offene Stellen, über 90 Prozent davon mit Vollzeitpotenzial. Damit wird ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vormonat sichtbar, besonders in den Bereichen Tourismus, Gastgewerbe und Freizeit ist die Zahl erneut gestiegen. Mit 19.356 offenen Stellen werden Personallücken deutlich, die gerade in Anbetracht der bevorstehenden Wintersaison prekär sind. Während unsere Betriebe händeringend nach Vollzeitkräften suchen, hat Österreich die zweithöchste Teilzeitquote in der EU. Das ist eine gefährliche Entwicklung für unseren Standort, denn damit bleiben Millionen Arbeitsstunden ungenutzt. Wenn jeder Erwerbstätige nur eine Stunde pro Woche mehr arbeitet, würde das Arbeitsvolumen um 3,6 Prozent steigen. Das entspräche bis zu 4,2 Milliarden Euro zusätzlichen Staatseinnahmen“, betont Wirtschaftsbund-Generalsekretär und ÖVP-Wirtschaftssprecher Kurt Egger.

„Damit sich Mehrarbeit lohnt, brauchen wir ein Steuersystem, das Leistung belohnt statt bestraft, und weniger Bürokratie, die unsere Unternehmer ausbremst. Wer mehr arbeitet, darf nicht durch überproportionale Abgaben belastet werden. Die Steuerprogression muss reformiert werden, damit wieder mehr Netto vom Brutto bleibt. Gleichzeitig verbringen Betriebe unzählige Stunden mit Formularen, anstatt zu investieren, auszubilden oder zu wachsen. Bürokratie ist kein Nebenschauplatz, sondern ein echter Standortnachteil. Eine Stunde mehr Arbeit für Beschäftigte und eine Stunde weniger Bürokratie für Betriebe. Das wäre der doppelte Impuls, den Österreich jetzt braucht,“ so Egger abschließend.