- 03.11.2025, 10:18:02
- /
- OTS0039
AVISO: Morgen, Dienstag, 4.11.2025, 10 Uhr – Grüne PK „Österreichs Kinderbetreuung im Ländercheck“ mit Zadić und Neßler
Die Grünen laden herzlich zur Pressekonferenz mit der stellvertretenden Klubobfrau Alma Zadić und der Sprecherin für Kinder, Jugend und Familie der Grünen, Barbara Neßler, ein. Thema ist die aktuelle Kinderbetreuungssituation in Österreich und die neue Kampagne der Grünen „Mehr Kinderbetreuung. Jetzt.“
Teilnehmerinnen:
Alma Zadić, stv. Klubobfrau der Grünen
Barbara Neßler, Sprecherin für Kinder, Jugend und Familie der Grünen
Ort:
Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit:
Dienstag, 04.11., 10 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter presse@gruene.at.
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: presse@gruene.at
