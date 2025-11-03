  • 03.11.2025, 10:13:33
Neue ARTE-Doku "Telegram - Das dunkle Imperium von Pawel Durow"

Zur ARTE-Sendung / Telegram - Das dunkle Imperium von Pawel Durow / Der in Russland geborene Tech-Milliardär Pawel Durow / © Nadine Rupp/AFP / Foto: RBB / Honorarfreie Verwendung nur im Zusammenhang mit genannter Sendung und bei folgender Nennung "Bild: Sendeanstalt/Copyright". Andere Verwendungen nur nach vorheriger Absprache: ARTE-Bildredaktion, Silke Wölk Tel.: +33 3 90 14 22 25, E-Mail: bildredaktion@arte.tv // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9021
Straßburg (OTS) - 

Telegram - Das dunkle Imperium von Pawel Durow

Dokumentarfilm von Igor Sadreev und Aleksandr Urzhanov

rbb/ARTE und WDR, Kobalt Productions

Deutschland 2025, 87 Min.

Erstausstrahlung

Ab 25. November auf arte.tv und am Dienstag, 25. November um 21.50 Uhr auf ARTE

Letzte Bastion der Meinungsfreiheit oder straffreie Spielwiese für Extremisten und Kriminelle? Am Messenger-Dienst Telegram scheiden sich die Geister. Genau wie an seinem mysteriösen Gründer, dem in Russland geborenen Tech-Milliardär Pawel Durow.

Der Fall erregte weltweit Aufsehen: Seit 2024 wird in Frankreich gegen den Digitalmilliardär Pawel Durow ermittelt. Der Vorwurf: Beihilfe zur Verbreitung von Kinderpornografie und zum Drogenhandel. Er soll nicht genug getan haben, um solche Straftaten auf seinem sozialen Netzwerk Telegram zu unterbinden. Es geht um das Grundproblem in der Social Media-Welt: Wo beginnt und wo endet die Verantwortung derer, die sie geschaffen haben?

Der Journalist Aleksandr Urzhanov hat den Aufstieg von Telegram mehr als 20 Jahre lang verfolgt. Er taucht tief in die Geschichte des exzentrischen Tech-Unternehmers Pawel Durow ein. Ist er ein Rebell und Freiheitskämpfer oder ein rücksichtsloser Egomane? Welche Beziehungen hat er zu Russland und Putin? Ist sein Dienst Sprachrohr für Fake News und Propaganda? Oder ist das Gegenteil der Fall, schützt die Plattform freie Meinungsäußerung, Daten und Privatsphäre ihrer Nutzer?

Um Pawel Durows Geschichte zu verstehen, blickt die Dokumentation ins Russland nach dem Ende der Sowjetunion, in eine Periode des Chaos und krimineller Geschäfte.

>> Vorab auf ARTE Presse

Rückfragen & Kontakt

Tonja von Thaden | tonja.von-thaden@arte.tv | +33 3 90 14 28 74

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

