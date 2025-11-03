FPÖ – Belakowitsch: „Strompreis-Schock ist hausgemacht – Regierung zieht den Österreichern das letzte Hemd aus!“

Wien (OTS) -

Als „direktes Ergebnis einer Politik gegen die eigene Bevölkerung“ bezeichnete heute FPÖ-Klubobmannstellvertreterin und freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch die aktuelle Preisexplosion bei der Haushaltsenergie, die im Jahresvergleich um 7,9 Prozent anstieg. Ein Anstieg von fast 36 Prozent allein beim Strom sei der Beweis für das totale Versagen der schwarz-rot-pinken Verliererkoalition.

„Dass sich die Regierung jetzt auf den Wegfall der Strompreisbremse ausredet, ist an Zynismus nicht zu überbieten. Diese Bremse war nur ein kleines Pflaster auf einer riesigen Wunde, die diese Koalition selbst durch ihre irrsinnige Sanktionspolitik und grüne Klimahysterie gerissen hat. Jetzt wird das Pflaster weggerissen, und man lässt die Österreicher einfach ausbluten“, kritisierte Belakowitsch. Während Familien und Pensionisten in die Existenznot getrieben würden, kündige die Regierung mit höheren Gasnetzentgelten bereits die nächste Belastungswelle an. „Das ist eine kalte Enteignung der hart arbeitenden Menschen!“

Dass nun bereits die nächste Belastungswelle in Form höherer Gasnetzentgelte angekündigt werde, zeige die völlige Planlosigkeit der Koalition. „Anstatt für eine sichere und leistbare Energieversorgung zu sorgen, verwaltet diese Regierung nur noch den selbst verursachten Mangel und schickt eine Preiswelle nach der anderen auf die Bürger los. Das ist keine Politik, das ist organisierte Verantwortungslosigkeit“, erklärte die Sozialsprecherin.

„Es braucht jetzt eine sofortige Streichung der CO₂-Strafsteuern und ein Ende der ruinösen Sanktionspolitik. Es ist an der Zeit, den Energieproduzenten, die im Einfluss der Länder oder des Bundes stehen, ‚den Stecker der Gier‘ zu ziehen. Horrend hohe Dividenden kassieren und die Bürger abzuzocken, das passt einfach nicht zusammen. Nur ein Volkskanzler Herbert Kickl wird diesen Wahnsinn beenden und die Politik endlich wieder für die Österreicher und nicht gegen sie machen!“