Projekt „Stadtmenschen“ kooperiert mit ÖBB-Immobilienmanagement und Verein Nachbarinnen, um die Gesundheitskompetenz von Frauen zu stärken

Das von MSD Österreich initiierte Projekt „Stadtmenschen: Gesundheitsbotschafterinnen – Krebsvorsorge für Frauen“ fördert seit 2023 die Gesundheitskompetenz und Präventionsbereitschaft von Frauen mit Migrationsgeschichte. Im Oktober 2025 setzte das Projekt mit Kooperationen mit der ÖBB Immobilienmanagement GmbH und dem Verein Nachbarinnen neue Akzente für die Förderung von Frauengesundheit und Früherkennung. Ziel ist es, über freiwillige Gesundheitsbotschafter:innen Gesundheitswissen in verschiedene Communities zu tragen, kulturelle und sprachliche Barrieren abzubauen und Vertrauen in das Gesundheitssystem zu stärken. Die Initiative zeigt, wie partnerschaftliche Ansätze zwischen Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Gesundheitswesen zu mehr Chancengleichheit in der Prävention beitragen können.

Gemeinsam mit Industriepartnern Wissen über Vorsorge vermitteln

Der im Rahmen des Projektes initiierten Veranstaltung am 13. Oktober „Vorsorge im Dialog“ lag das Ziel zugrunde, Gesundheitswissen in den Alltag zu bringen und Gespräche über Prävention selbstverständlich zu machen. Durch den gemeinsamen Austausch mit ÖBB-Mitarbeiter:innen wurde gezeigt, wie betriebliche Gesundheitsförderung einen wichtigen Beitrag zur Früherkennung leisten kann.

Claudia Brey, Geschäftsführerin der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH, betont das interne Engagement: „Ich freue mich sehr über den Erfolg der gemeinsamen Veranstaltung ‚Vorsorge im Dialog‘. Das große Interesse und die aktive Teilnahme haben gezeigt, wie wichtig das Thema Gesundheit für viele Kolleg:innen ist. Als Gesundheitsbotschafterin liegt mir besonders am Herzen, dass wir Bewusstsein schaffen und über Themen wie Prävention und Früherkennung offen sprechen. Ich danke allen, die mitgewirkt haben und freue mich, dass wir gemeinsam zeigen konnten, wie stark das Gesundheitsmanagement innerhalb der ÖBB ist.“ Die Kooperation mit der ÖBB Immobilienmanagement GmbH ermöglichte es, Gesundheitsinformationen in ein breites berufliches Umfeld zu tragen und zugleich die interne Gesundheitsförderung sichtbar zu machen.

Emil Diaconu, Geschäftsführer Social City Wien, bedankte sich als Projektpartner bei der ÖBB Immobilienmanagement GmbH und hob hervor: “Die Initiative macht deutlich, wie entscheidend es ist, gesellschaftliche Verantwortung für Gesundheitsthemen aktiv wahrzunehmen.“ Nur die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure erhöht Reichweite und Wirksamkeit der Botschaft – ein zentraler Baustein der Projektstrategie.

Vielfalt als Brücke zu mehr Gesundheitsgerechtigkeit

Kurz darauf fand am 17. Oktober 2025 das Bildungsfrühstück des Vereins Nachbarinnen statt, bei dem das Projekt zu Gast sein durfte. Dr. Sehim Abbas erläuterte vor über 50 interessierten Teilnehmerinnen praxisnahe, welche frauenspezifischen Krebsarten es gibt und welche Vorsorgemaßnahmen getroffen werden können. An Sprachtischen wurden die Informationen dann für die Teilnehmerinnen in ihre Muttersprache übersetzt, was dazu führte, dass auch Ängste und Mythen über Früherkennungsuntersuchungen thematisiert wurden. Indem Informationen in mehreren Sprachen geteilt und kulturelle Barrieren abgebaut werden, entsteht Vertrauen – die Voraussetzung für Prävention.

Siegfried Meryn, Gründer des Future Health Lab, hebt die Bedeutung dieser beiden Veranstaltungen hervor: „Die Gesundheitsbotschafter:innen sind ein starkes Zeichen für Chancengleichheit und Gesundheitskompetenz in einer vielfältigen Gesellschaft. Im Rahmen des Projekts wird nicht nur Bewusstsein für wichtige Initiativen, wie etwa das Brustkrebsfrüherkennungsprogramm, geschaffen, sondern auch das Vertrauen in unser Gesundheitssystem gestärkt. Als Future Health Lab sind wir stolz darauf, dieses Projekt gemeinsam mit engagierten Partner:innen umzusetzen und damit einen nachhaltigen Beitrag zur Gesundheitsförderung und sozialen Teilhabe zu leisten.“

Dieses Engagement wird auch bei MSD Österreich großgeschrieben. Nicole Schlautmann, Geschäftsführerin von MSD Österreich, unterstrich, dass „die beiden Veranstaltungen zeigen, wie wir durch partnerschaftliche Ansätze Vertrauen schaffen und Frauen mit Migrationsbiografie dort erreichen, wo klassische Informationswege oft nicht ausreichen. Unser kollaboratives Projekt stärkt Selbstbestimmung und Female Empowerment, und trägt dazu bei, die Teilnahme am Brustkrebsfrüherkennungsprogramm nachhaltig zu erhöhen. Vielfalt ist keine Randnotiz, sie ist zentral für effektive Prävention.“

Ausblick: Weiterer Lehrgang am 14.-15.November 2025

Interessierte Frauen mit Migrationsgeschichte können sich ab sofort für den neuen Lehrgang am 14.–15. November 2025 anmelden. Nach der zweitägigen Ausbildung geben die Teilnehmerinnen ihr Wissen in Workshops, Informationsveranstaltungen und persönlichen Gesprächen weiter – in ihrer Muttersprache und auf Deutsch.

Anmeldung und Kontakt: Social City Wien, Nico Kuhn – nico.kuhn@socialcity.at

ÜBER MSD

MSD ist ein global führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit drei Standorten und rund 950 Mitarbeiter:innen in Österreich. Seit über 130 Jahren ist es unsere Mission, das Leben zu schützen, zu verbessern und zu retten. Unser oberstes Ziel ist es, Krankheiten zu verhindern oder frühzeitig zu erkennen und im Falle einer Erkrankung die Heilung zu fördern oder die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Als verlässlicher Partner für Gesundheit und Fortschritt bleiben wir bei MSD bestrebt, einen positiven Unterschied im Leben der Menschen und Tiere in Österreich zu schaffen, sowohl heute als auch für zukünftige Generationen. MSD Österreich ist führend in der intensiven und innovativen Forschung, um komplexe Gesundheitsprobleme anzugehen. Unsere Fokusbereiche umfassen insbesondere Onkologie, bakterielle und virale Infektionserkrankungen, immunologische und kardiovaskuläre Erkrankungen, Tierkrankheiten und die Entwicklung von Impfstoffen. Denn wir forschen für das Leben!

MSD ist die Kurzform von Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H., die österreichische Tochtergesellschaft von Merck & Co., Inc., mit Hauptsitz in Rahway, New Jersey, USA und weltweit 70.000 Mitarbeiter: innen.

ÜBER FUTURE HEALTH LAB

Das Future Health Lab ist das Innovationszentrum für die Gesundheitsversorgung der Zukunft. Seit Herbst 2023 erarbeiten hier Gestalter:innen des österreichischen Gesundheitswesens gemeinsame Lösungen für zentrale Herausforderungen. Öffentliche Institutionen, führende Unternehmen, Interessens- und Patient:innenvertretungen, Angehörige von Gesundheitsberufen, Innovator:innen und Forschungseinrichtungen kommen dafür in neuen Kollaborationsformaten zusammen – sicher, unkompliziert, auf Augenhöhe.

ÜBER SOCIAL CITY WIEN

Social City Wien ist eine innovative Non-Profit-Organisation, die sich für soziale Nachhaltigkeit, Zusammenhalt und Chancengerechtigkeit einsetzt. Mit kreativen Projekten und Kooperationen fördert sie gesellschaftliches Engagement und bietet Lösungen für aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen wie Einsamkeit, Gesundheitsprävention und demokratische Teilhabe. Als Plattform für soziale Innovationen verbindet Social City Wien Menschen, Organisationen und Institutionen, um gemeinsam eine nachhaltige und inklusive Gesellschaft zu gestalten

