AK zu Quester-Insolvenz: Wir helfen, damit Beschäftigte zu ihrem Geld kommen

Sanierungsverfahren des Traditionsbetriebs betrifft über 300 Arbeitnehmer:innen

Wien (OTS) - 

Wenn die Firma pleitegeht, stellen sich für die betroffene Mitarbeiter:innen viele Fragen: Wie komme ich zu meinem Geld? Soll ich weiterarbeiten? Wer ist jetzt mein:e Chef:in? Die AK Wien steht Arbeitnehmer:innen in dieser Situation mit Rat und Tat zur Seite – und sorgen dafür, dass niemand auf seine Lohn- und Gehaltsforderungen verzichten muss.

„Wenn der Betrieb insolvent wird, ist das für Betroffene im ersten Moment ein Schock. Wichtig ist: Überstürzen Sie nichts. Sie sind nicht allein – AK, Betriebsrat und Gewerkschaft werden Sie schnellstmöglich über die weiteren Schritte informieren. Wir stehen gemeinsam an Ihrer Seite und sorgen für die Durchsetzung Ihrer Ansprüche“, erklärt AK-Insolvenzexperte Daniel Holzer.

Was Betroffene jetzt wissen müssen

  • Weder der Antrag noch die Eröffnung des Sanierungsverfahrens beendet Ihr Arbeitsverhältnis

  • Solange das Arbeitsverhältnis aufrecht ist, müssen Sie weiterhin zur Arbeitsleistung bereit sein

  • Unentschuldigtes Fernbleiben kann zum Verlust von Ansprüchen führen – das gilt selbst dann, wenn Lohn/Gehalt nicht ausbezahlt wurde

AK kümmert sich um alles Weitere

Die AK kommt in Ihren Betrieb. Sie bietet Ihnen kostenlose Unterstützung und Vertretung durch den gemeinsam mit dem ÖGB gegründeten ISA (Insolvenzschutzverband für ArbeitnehmerInnen) an, damit die offenen Ansprüche so rasch als möglich geltend gemacht und als Insolvenz-Entgelt ausbezahlt werden können.

Großinsolvenz: AK und GPA organisieren Infoveranstaltungen

Wenn besonders viele Arbeitnehmer:innen betroffen sind, organisieren Arbeiterkammer und Gewerkschaft gemeinsame Informationsveranstaltungen. Dort erhalten Beschäftigte alle wichtigen Informationen und Unterstützung direkt vor Ort.

„Wir wissen, wie belastend die Situation ist. Deshalb bündeln wir Kräfte und sind schnell vot Ort – rechtlich, organisatorisch und menschlich“, so Daniel Holzer.

